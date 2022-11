Emmanuel Esparza y Essined Aponte. No hubo flechazo, eran mejores amigos

La pareja, que vemos estelarizando ‘La reina de Indias y el conquistador’, se conoció en esta producción y nunca pensó que iría más allá. Solo meses después de terminar de grabar, no encontrarse, ni comunicarse, se volvió a ver por asuntos profesionales y todo pareció cambiar inesperadamente. Toda su historia de amor la contaron en exclusiva a revista Vea.

Emmanuel Esparza y Essined Aponte le apuestan al amor Foto: Hern

Así se enamoraron Essined Aponte y Emmanuel Esparza

Emmanuel Esparza recuerda con claridad que estaba a punto de viajar a España para el rodaje de la serie Secretos de estado. Estaba seguro de que a su regreso le esperaba la grabación de La reina de Indias y el conquistador, donde sería Pedro de Heredia. Creía que su compañera de escena ya había sido elegida entre actrices candidatizadas, de unas 200 que el canal vio para ese rol, pero inesperadamente lo llamaron a hacer una nueva prueba con una actriz que no conocía. Se trataba de Essined Aponte, una puertorriqueña que llegó desde México a presentar casting. Después de la prueba supo que ella se quedaría con el papel, pues vio la reacción de los productores al verla.

La pareja realizó la serie antes de pandemia y cada uno se enfrentó con la complejidad de grabar una historia de época y, además, de encarnar héroes, que si bien es cierto partieron de dos reales, que existieron en tiempos de la conquista, también lo es que los personajes de la serie se circunscriben dentro de una ficción donde se muestra un romance. En los libros de historia, ese idilio no está comprobado. Inicialmente, ambos actores leyeron sobre los protagonistas, pero respetaron la trama y el enfoque que los guionistas quisieron mostrar.

EL RETO DE ESSINED APONTE

La puertorriqueña de 31 años, que fue aspirante a reina de belleza en el reality Nuestra Belleza, de Univisión, y que abandonó sus estudios de diseño para abrazar el sueño de ser actriz, hace más de una década, sintió que la India Catalina era el papel que estaba esperando. Uno que no era tan cosmético, que le exigía verse tanto como una joven adolescente como también una mujer adulta que supera los 40 años. Para convertirse en la India Catalina, Essined, además de leer el libro de Pedro de Heredia, que dio origen al proyecto de Caracol, analizó con detenimiento los guiones y supo que conservaría esa fuerza guerrera y luchadora del personaje real para reflejarlo en pantalla.

“Me di a la tarea de investigar y leer libros, y descubrí que en Puerto Rico también existió una india similar, y que en México está La Malinche. En Latinoamérica, en general, hubo varias mujeres en la época de la conquista que sirvieron como puente entre los conquistadores y nuestros antepasados en el papel de traductoras”.

También te puede interesar: ¿Yailín silencia rumores de separación con Anuel?

EMMANUEL, EN LA PIEL DEL CONQUISTADOR

Cuando el actor español Emmanuel Esparza se metió en la piel de Pedro de Heredia también caminó por el sendero de la ficción, no sin antes investigar sobre el hombre real. “Lo más importante, cuando haces un personaje que existió, es que debes tener un respeto por la historia que los guionistas quieren contar. Aunque tengo que saber la historia de verdad, respeto el Pedro de Heredia que quieren contar en la producción. Soy consciente de que el conquistador de los libros no merece la pena, es un villano, un desastre total. Es una época muy oscura, no solo de España, sino de la humanidad, no es justo juzgar con nuestros conocimientos a esas personas de hace 500 años, me parece una discusión absurda y es una tontería. La vida era de otra manera, el mundo era distinto”, menciona el actor, que entendió que era necesario mostrar al español sin villanía, para una serie como lo planearon los escritores de televisión.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia

“Me encuentro con un tipo complejo y oscuro y sé que no se puede hacer ese Pedro, pero puedo tomar elementos”. Para el actor, asumir un personaje que existió es complicado, “porque todo el mundo tiene una expectativa sobre él, entonces no tengo la libertad de crear, es un peso muy alto”. En esta ocasión, confiesa que el personaje le llegó como un regalo del cielo y cuando presentó la prueba, en realidad, los productores solo querían estar seguros de que era él. “Todavía mi vida me he guerreado los personajes en casting, pero en la carrera llegan momentos bonitos donde más o menos te ofrecen el personaje. Te voy a decir que el mismo día que hice el casting yo ya vi como el productor de la serie Assier (Aguilar) y Dago (Garcia) sabían que era yo. Uno puede sentirlo”.

DESPUÉS DE LA SERIE Y LA PANDEMIA LLEGA EL AMOR

Durante la producción de la serie, Emmanuel y Essined vivieron procesos complejos en sus vidas personales, pues enfrentaban crisis en sus respectivas relaciones sentimentales. Al principio, solo se limitaron a una relación de colegas y con el tiempo se convirtieron en amigos, “la pasábamos muy bien”, mencionaron los dos. También fueron confidentes, pero a ninguno de los dos se le pasó por la mente que pasaría algo más.

La novela terminó y cada uno tomó su camino de regreso a casa. También resolvieron sus asuntos personales. Luego vino la pandemia y meses después se reunieron de nuevo, con ocasión de la promoción internacional de la serie. En ese tiempo habían pasado muchas cosas. Los dos habían sanado heridas y no tenían compromisos.

Los dos regresaron al país y se reencontraron: “Estuvimos más de un año sin vernos después de la novela. En el rodaje, imposible, nos lo pasábamos bien, pero nada más”, recuerda el actor, que admite que tuvo un pensamiento al final de la grabación, pero no pasó de ser eso. “Lo que me di cuenta es que nos íbamos a separar cuando acabó la serie, cada uno por su lado, y que pasaría un año sin vernos, pero dentro de ti decías: ‘si a esta mujer la conozco en otro momento, me hubiera encantado invitarla a cenar’, pero nada más. Nunca nos imaginamos que después de una pandemia y más de un año sin vernos, volveríamos a coincidir”, recordó el español.

“Yo creo que fue cuando ya separados a mi sí que me quedó claro que ninguno de los dos tenía compromiso y aun así pasaron cuatro o cinco meses y ella tenía que venir a Bogotá y hasta ese momento, ni yo pensé en ir a verla o llamarla. Todo se dio naturalmente no forzamos las cosas, simplemente se dieron después de la pandemia”, reveló Emmanuel, quien hasta ahora no había tocado este tema en ningún medio de comunicación.

Essined, por su parte, no se dio cuenta de cuándo empezó a ver a su amigo y confidente como algo más. “Ya había pasado el duro proceso de mi separación de una relación en pandemia y él también había vivido un proceso. Nos reencontramos y hablamos de cómo superamos esos momentos y éramos amigos. No me di cuenta, fue paulatinamente que ocurrió. Se fue dando, fue despacio y natural”, dice ella.