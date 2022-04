En la web dieron por muerto a Frank Martínez, exconcursante de ‘MasterChef’

Frank Martínez es un comediante antioqueño que saltó a la fama gracias a su participación en el reality de cocina donde dio mucho de qué hablar por sus ocurrencias. Desde entonces, su nombre ha sido protagonista en redes sociales y medios de comunicación.

Hace unas horas, le jugaron una mala pasada a Martínez, todo por cuenta de una falsa información que circuló en internet. Según lo que el mismo comediante publicó en su perfil de Instagram donde tiene 702 mil seguidores, la enciclopedia libre y editada de manera colaborativa, Wikipedia, señaló que había fallecido ayer. “Según Wikipedia, me morí hoy. Era solo para decirles que por ahora no, lo juro. O no sé si acá en el infierno la señal es muy buena”, escribió de manera irónica y jocosa.

La imagen que posteó el comediante indica que supuestamente había fallecido el 6 de abril del 2022 en Itagüí, Antioquia, justo 13 días antes de la fecha de su nacimiento que es el 19 de este mes, día en el que Frank cumpliría 38 años.

El post que fue recibido con mucho humor también de parte de sus seguidores, ya cuenta con más de 30 mil likes y cientos de comentarios. “De todas formas y por si acaso…. Vaya a qué le revisen los signos vitales… confirme si le ha cogido fastidio al ajo, si tiene alguna alergia nueva a los crucifijos, si siente que necesita mucho bloqueador solar y si todavía se refleja en los espejos”, “Uyyy ¿y qué tal eso por allá?”, “no se ha terminado de morir y ya está manifestándose. Flaquito, por favor”, “aún no se muera amigo, todavía hay deudas que pagar”, “ni muerto deja de hacer reír, pues”, fueron algunos de los mensajes que jocosamente le dejaron en la publicación.

Hace poco fue nominado a los Premios India Catalina en la categoría ‘Mejor producción audiovisual de humor’ con Monólogos sin propina, emitido por Telemedellín. Aunque no ganó, celebró con humor haber perdido su noveno premio.