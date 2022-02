Entre lágrimas, así fue el encuentro de J Balvin con su imitador en ‘Yo me llamo’

Anoche, en el más reciente capítulo de Yo me llamo, los concursantes deleitaron a los jurados, el público y a los televidentes, con sus presentaciones. El reality musical se encuentra en su recta final. Ya queda muy poco para conocer quién será el ganador de esta temporada.

En la gala de anoche, se vivieron varios momentos emotivos. Uno de ellos fue durante el show de ‘Yo me llamo J Balvin’. Mientras cantaba ¿Qué más pues?, J Balvin, el original, lo observaba detrás de bambalinas. De repente, se le apareció de sorpresa en el escenario dejándolo completamente impresionado. Por supuesto, el público, el jurado y los televidentes también expresaron su sorpresa.

Así reaccionó el imitador de J Balvin al ver a su ídolo en la tarima de ‘Yo me llamo’

La reacción de ‘Yo me llamo J Balvin’ se hizo viral en redes sociales, pues no pudo terminar su interpretación tras el impacto que le generó ver que el verdadero J Balvin estaba cantando junto a él en el mismo escenario. El emotivo encuentro se dio en medio de un fuerte abrazo. El doble del paisa no pudo contener las lágrimas, así que aprovechó para expresarle su admiración y le confesó que siempre ha sido su fuente de inspiración. “Tengo en la garganta un nudo porque eres de las personas que más admiro en mi vida. En el 2010 te conocí en Cúcuta, en un centro comercial, estabas comenzando, cantando. Te comportaste súper bien, me regalaste una foto y desde ese día dije, ‘wau, qué chimba de energía, qué lindo’ y mi sueño era volverte a ver y tener aquí, uf, te agradezco con el alma porque eso demuestra la persona que eres y tu humildad”, fueron las emotivas palabras que le dijo el imitador al verdadero intérprete de Rojo.

¿Qué dijo J Balvin de su imitador en ‘Yo me llamo’?

Luego de sorprender con su aparición en Yo me llamo, los jurados invitaron a J Balvin a que se sentara junto a ellos. Estando allí, expresó lo que sentía al ver a su imitador. “A mí me encanta muchísimo. Ayer hablaba con mi amigos ver lo bonito que es que el hombre también tenga buen trabajo. Cuando no pueda yo, ahí está el parcero”, aseguró.

