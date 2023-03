Érika Zapata, de Noticias Caracol, contó la razón por la que evita tener novios

Desde hace unos meses, la periodista paisa Érika Zapata se volvió viral en redes sociales y se convirtió en tendencia en más de una ocasión en Twitter, por sus originales y coloquiales frases que dice al aire durante las emisiones de Noticias Caracol.

Frases como “mero gentío”, “bacán”, “estirando trompa”, “como pollos en galpón”, son algunas de las más representativas y las que más recuerdan sus seguidores en redes sociales.

Además de su carrera profesional, la periodista ha dado mucho de que hablar sobre su vida sentimental, pues en los últimos días, en una entrevista con una emisora, Érika confesó que a sus 27 años no ha tenido suerte en el amor.

“Estoy llevada del verraco en eso. Tal vez cuando vamos a las fincas, como yo hago el programa que se llama la ‘Finca de Hoy’, pero no me ha salido una pinta bacana”.

De igual modo, aseguró que no ha tenido intimidad. “Me da risa, la gente no lo cree. Tengo 27 años y nada, no lo he hecho, por eso evitaba tener novios. ¿Sí me entiendes? Porque yo digo cuando me sienta preparada, cuando yo me sienta segura, pero nada”, explicó.

¿Cómo es su hombre ideal?

“Si encuentro una persona que me valore y me guste. Yo no sé, hay una dificultad en mí por lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que no lo cree por lo que yo soy abierta y conozco mucha gente y todo eso, pero no. Las condiciones, por el escenario, como por mí porque no he encontrado a nadie de mi interés. Yo perfectamente me pegaría de un Érika Zapata hombre. Yo esa parte amorosa no la he vivido, cuando Dios quiera”, finalizó.

