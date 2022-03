“Es una falta de respeto”: hermana de Anuel AA lo defiende de acusaciones

Anuel AA, quien es pareja de la influencer ‘Yailin, la más viral’, se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por su nueva relación sentimental, sino porque sus excuñadas, las hermanas de Astrid Cuevas, madre de su hijo, lanzaron fuertes acusaciones en su contra.

El tema ha generado tanta controversia en redes sociales que aunque el puertorriqueño no se ha manifestado al respecto, su hermana sí lo hizo para defenderlo. En sus redes sociales, Jliany escribió: “Pablito no está durmiendo en la calle. Su mamá junto a mi sobrino viven en una casa salda en Puerto Rico que ella la escogió y se la compró mi hermano y andan en una guagua Mercedes Benz G Wagon de 200 mil dólares. En Miami tiene otra guagua Mercedes y otra casa salda valorada en 1.8 millones, casa que en papel está estipulado le pertenece a Pablito cuando cumpla sus 18 años y se mantienen viajando de Miami a Puerto rico y viceversa. Ah y con los miles $$$ que recibe de pensión y el apoyo que siempre te ha brindado la familia; decir que Pablito no tiene una cama donde dormir es una falta de respeto y deja mucho que decir”, aclaró.

En los últimos días, Anuel, ex de Karol G, fue acusado de dejar sin casa a su hijo. Aunque él no se ha pronunciado, su hermana ya lo hizo con unas contundentes palabras. Foto: Instagram

¿Quién es Astrid Cuevas, expareja de Anuel AA?

Lo poco que se sabe de la vida de la ex de Anuel AA, es que es actriz y modelo, oriunda de Puerto Rico. Estuvo con el reguetonero hasta el 2016, cuando el artista salió de prisión tras cumplir una condena de dos años y medio por posesión de armas de fuego. En su cuenta de Instagram tiene 277 mil seguidores, se destacan publicaciones de su faceta como modelo, sus cambios de look y algunas fotografías con el pequeño Pablo, de 8 años.

