¡Escándalo! Ellen Pompeo de Grey´s Anatomy habría recibido millones por callar

Ya había salido a la luz que la conducta del famoso actor Patrick Dempsey era reprochable en el set de Grey´s Anatomy y aunque su personaje de Derek Shepard se convirtió en uno entrañable, cuando murió en la ficción, el elenco se alegró de que el actor se marchara. Según informaciones oficiales, el actor renunció a su rol porque quería dedicar tiempo a su familia, pero según un texto titulado How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, de Lynette Rice, en realidad él aterrorizaba a sus compañeros de grabación y estaba harto. De ahí que su regreso en una ensoñación con el personaje de Ellen Pompeo no fue del agrado de todos.

Adicionalmente, y según lo contado por James D. Parriott, un antiguo productor, muchos actores de la serie sufrían estrés postraumático por su culpa, y él mismo tuvo que intermediar en la grabación de 14 episodios para que Dempsey menguara su conducta de estrella extrema. Incluso hubo reuniones de recursos humanos para resolver la situación.

“Creo que Patrick estaba cansado de la serie. No le gustaba el inconveniente que suponía acudir al trabajo cada día. Shonda y él discutían constantemente”, contó Parriott quien, también se refirió al duelo de egos que mantenía con Pompeo, y a la tensa relación con la creadora Shonda Rhimes.

Enfatizó en que su conducta abusiva y malsana nunca involucró nada sexual, era su manera de mostrar poder amenazando con paralizar el trabajo de todos.

El texto también contiene apartes de otros compañeros que califican a Patrick como un buen ser humano y amable; otros aseguran que el medio y el estrés del trabajo pudo haberlo afectado.

Ahora salen a luz nuevas revelaciones sobre lo que ocurrió después de que le hubieran llamado la atención a la estrella.

Según Isaiah Washington, el actor que le dio vida al Dr. Preston Burke y habló en una entrevista en el podcast de Tavis Smiley y dijo que su Ellen Pompeo, la famosa Meredith de la serie nunca dijo nada fue porque la producción le pagó por su silencio.

“Ellen Pompeo tomó 5 millones de dólares debajo de la mesa durante el apogeo de la era del MeToo para no decirle al mundo cuán tóxico y desagradable era realmente Patrick Dempsey”, dijo el histrión, que aseguró que nadie quería a Patrick.

El actor se refirió a que en su momento él y Dempsey eran los actores mejor pagos de la historia y esto causaba malestar en el resto del elenco, así como que en el proyecto inicial el llamado a representar a Derek Shepard no era precisamente el criticado actor. “querían a Rob Lowe. No fue un buen tipo desde el primer día”.