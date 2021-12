Esta es la fortuna de cada Kardashian, las hermanas más ricas del mundo.

Las famosas hermanas y su madre figuran dentro de las mujeres más ricas del mundo. Y entre todas suman más de mil millones de dólares en fortuna Las firmas de maquillaje, ropa y campañas de publicidad les generan millones de dólares.

KYLIE JENNER. 800 MILLONES DE DÓLARES.

La joven del clan, de 23 años, figura como la más rica del mismo. Sus ganancias se las debe a la firma de maquillaje Kylie Cosmetics. Eso sumado a la sociedad que tiene con su hermana Kendall en la marca de ropa Kendall + Kylie y a las no pocas campañas de marca que realiza en sus redes sociales y naturalmente su participación en el reality Keeping Up With The Kardashians, le han engrosado la cuenta bancaria. Según People es la joven con más dinero en el mundo.

KIM KARDASHIAN. 175 MILLONES DE DÓLARES.

La más famosa del clan, de 41 años, y ex de Kanye West, le debe su patrimonio a que es productora del reality que la catapultó a la fama, a su aplicación Kimoji, con emoticones diseñados por ella, y su línea de cosméticos, que lanzó en 2017. Aparece dentro de las 50 más ricas en el mundo, según Forbes.

KRIS JENNER. 60 MILLONES DE DÓLARES.

La madre, de 65 años, también es productora ejecutiva del reality y mánager de los demás miembros de la familia, por lo cual se lleva el 10% de las ganancias de sus hijos. Celebrity Net Worth asegura que el valor neto de su fortuna está por el orden de los 60 millones de dólares.

KHLOE KARDASHIAN. 40 MILLONES DE DÓLARES.

La ejecutiva de 37 años, también se inclinó por estar detrás de cámaras y también funge como productora. Adicionalmente tiene su propia marca de pantalones llamada Good American Jeans. Actualmente produce una serie de crímenes reales. También es imagen de marcas y se ha aliado con Amazon en varios productos

KOURTNEY KARDASHIAN. 35 MILLONES DE DÓLARES.

La mayor de las famosas hermanas, de 42 años, es hasta el momento la única profesional universitaria graduada del clan. Ella ha preferido generar dinero mediante su rol de productora ejecutiva del reality que las hizo famosas y que ahora desaparece, pero también fungirá como productora en el nuevo. También ha sido modelo con marcas como PrettyLittleThing, Fashion Nova y Manuka Doctor.

KENDALL JENNER. 30 MILLONES DE DÓLARES

Aunque la fortuna de esta celebridad de 26 años está por debajo de sus hermanas, es la tercera modelo mejor pagada del mundo. Según Forbes anualmente puede ganar entre 18 y 20 millones de dólares, por este rubro. Su fuerte son las campañas de publicidad con marcas como Pepsi, Marc Jacobs, Estée Lauder, Adidas, Calvin Klein, La Perla y Mango.

