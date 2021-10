Esta es la razón por la que Camilo y Evaluna a veces duermen en camas separadas

Camilo y Evaluna, hija de Ricardo Montaner, conforman una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento; su relación siempre ha sido muy comentada en redes sociales pues suelen compartir momentos muy íntimos de su vida, así como compartir con sus seguidores cada lanzamiento de sus canciones.

Te puede interesar: VIDEO: conoce las razones por las que Camilo y Evaluna llamarán Índigo a su hijo

Recientemente, anunciaron que están esperando a su primogénito a quien llamarán Índigo. La noticia la dieron a conocer por medio de su más reciente canción que lleva ese mismo nombre. En una entrevista, la cantante reveló que no conocerán el sexo del bebé hasta el día que nazca. Ahora, sus nombres vuelven a ser tendencia luego de que revelaran una de sus intimidades como pareja.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Todo surgió en medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, cuando interactuaban con sus seguidores, de repente, uno de ellos les hizo una curiosa pregunta sobre el por qué en algunas ocasiones duermen en camas y cuartos separados. Camilo y Evaluna no tuvieron problema en responder honestamente. “Qué buena pregunta. Lo que pasó es que este hotel no tenía camas, por lo tanto, pegamos dos camas”, agregó Camilo, quien aseguró que muchas veces cuando salen de gira los hoteles no cuentan con camas matrimoniales y, por esa razón, ya se acostumbraron a dormir separados cuando realizan ese tipo de viajes.

En redes sociales, Evaluna ha mostrado cómo avanza su embarazo y lo feliz que está toda su familia por la llegada del nuevo integrante de su familia que, sin duda, llegará a cambiar sus vidas.

Te puede interesar: Camilo y Evaluna Montaner: ¿cuál de los dos gana más dinero?