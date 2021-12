La próxima semana llega uno de los días más esperados del año: la Navidad, donde las familias se reúnen para compartir y disfrutar la magia que solamente trae esta época del año. Generalmente, millones de personas esperan este día para abrir los regalos que se dan entre sus seres queridos. En el caso de los niños, suelen hacer una carta al Niño Dios, a Papá Noel o Santa Claus para pedirles por sus regalos.

La presentadora Carolina Cruz contó en una entrevista con Caracol Televisión cómo celebra esta época del año, cuál ha sido su festividad favorita y cómo decoró su hogar en Navidad. “Yo decoré el árbol con Mati, él fue el encargado como de poner las bolitas y todo, pues nunca falta el árbol y el pesebre, creo que es como lo más importante que tenemos en casa”, dijo.

Entre otras cosas, Carolina también contó que valora mucho las cartas que su hijo Matías ha hecho pidiendo sus regalos, ya que están acompañadas de mucho amor. “las tarjeticas de Navidad que hacen mis hijos, pues las que hace Mati, han sido los regalos que más me han gustado”. Este año, el pequeño hizo una tierna petición. Se trata de juguetes. Específicamente, Matías quiere dinosaurios pues como bien saben algunos, el pequeño es muy apasionado por ese tipo de animales prehistóricos. “Salva está muy chiquitico entonces todavía no pide, pero Mati juguetes, aunque no ha pedido muchas cosas. A él le encantan los dinosaurios, entonces con que uno le de uno, va a quedar feliz”, dijo la presentadora.

Asimismo, Carolina explicó que esta va a ser la Navidad más importante de todas porque tiene a sus dos hijos juntos, pues la del año pasado, el pequeño Salvador todavía estaba en su barriguita.

