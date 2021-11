Este es el remedio casero que utiliza Evaluna para las náuseas en su embarazo

Desde que Camilo y Evaluna anunciaron que se convertirían en padres de Índigo, los Echeverry Montaner no ven la hora de la llegada del nuevo integrante de la familia.

Aunque la pareja no ha dudado en expresar su felicidad a través de sus redes sociales, Evaluna no se ha librado de los típicos malestares que tienen que enfrentar la mayoría de las mujeres embarazadas, como los mareos y las náuseas; así que para tener que seguir con sus actividades normales, entre ellas, los conciertos, la joven cantante ha tenido que recurrir a los remedios caseros. Según relató el intérprete de Vida de rico, Evaluna toma zumo de limón con un poco de sal para poder subirse al escenario a cantar, pues las náuseas son muy recurrentes.

Aunque si bien es cierto que es un remedio casero, la pareja aclaró que antes de ingerirlo consultaron a su médico para estar seguros que no iba a tener ninguna contraindicación, ni sería un riesgo para el bebé. Por tal motivo, invitaron a sus seguidores a no consumirlo sin tener alguna recomendación médica.

Hace unos días, Camilo y Evaluna confesaron por qué llamarán Índigo a su primogénito, que, de hecho, no conocerán si es niño o niña hasta el día que nazca. “¿Por qué Índigo?, por muchas razones. Primero porque me encanta que sea una palabra esdrújula, me vuele loco la sonoridad de Índigo. Segundo, es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña, aparte, me encanta todo lo que vaya de la mano de Índigo”, reveló Camilo.

