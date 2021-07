Esto dice Julio Iglesias de sus memes

Te puede interesar: “Me estaba quedando calva”, Luisa Fernanda W revela que padeció alopecia

El cantante, con más de 50 años de trayectoria, tuvo su primer éxito en 1968 con la canción La vida sigue igual, la misma con la que ganó el festival de Benidorm. Ha grabado discos en varios idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y hasta en japonés. En 1988 ganó el Premio Grammy en la categoría Mejor Interprete Pop Latino.

Al llegar el 1 de julio, rápidamente las redes sociales se inundan de memes con distintas fotos del cantante, acompañadas de frases graciosas sobre el mes. Esto, se ha convertido prácticamente en una tradición, con la que el artista tuvo que aprender a vivir desde hace más de dos años.

De hecho, hay artistas y varios de sus colegas que también se han divertido con los memes. Por ejemplo, la mexicana Thalia subió ayer una historia con dos fotos junto al español que decía: “mañana llega julio”.

Hace un tiempo, le preguntaron al cantante qué opinaba sobre el uso que le dan a su nombre e imagen para tantos memes y él respondió: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Los memes son compartidos por todas las redes sociales, y cada año la colección se hace más amplia, pues la creatividad de los usuarios alcanza para alegrar cada día del mes.

A continuación, les dejamos algunos de los mejores memes de Julio Iglesias:

