Ex de JLo, Alex Rodríguez, confiesa enfermedad y podría estar perdiendo la vista

Álex Rodríguez, el exdeportista y empresario que fue el prometido de Jennifer López hasta hace un año, sorprendió hace unos días a sus seguidores confesando que tiene un padecimiento de salud.

En un video A- Rod, como se le conoce, dio a conocer que está experimentando síntomas que tienen que ver con su capacidad visual. “Estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena vista en 2010, 2015… Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi Iphone”.

Álex Rodríguez, el ex de Jennifer López pidió consejos

La revelación naturalmente preocupó a sus seguidores y por supuesto, varios medios estadounidenses repicaron la información. Álex también solicitó ayuda a sus fans para saber cómo mejorar y de repente, lograr que los síntomas desaparezcan. Adicionalmente, quiso saber si a alguno de sus admiradores le pasa igual. A partir de ahí, le llovieron comentarios que fueron desde consejos caseros hasta diagnósticos rápidos, que involucran perdida de vista por cansancio o disminución de la misma, por el paso de los años. El empresario dijo que sabe que lo suyo no es nada que implique gravedad .

Como sea, Rodríguez se mantiene sonriente y entusiasta en sus post, incluso en el mencionado.

Recordemos que Alex es considerado uno de los hombres más ricos del entretenimiento estadounidense, ya que después de una fructífera carrera como beisbolista profesional ha amasado una gran fortuna en su faceta como empresario de bienes raíces, bebidas, gimnasios y tecnología. Se dice que su patrimonio puede estar en el orden de los 400 millones de dólares.

