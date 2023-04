Ex de Paulina Rubio, Gerardo Bazúa, aclara si ella lo mantiene

A finales del año pasado, Paulina Rubio fue tendencia por ser captada, supuestamente, haciendo sus necesidades en una playa y “limpiarse con unas rocas”, situación que según ella fue tergiversada y de la cual se refirió meses después. Hace un mes, volvió a ser noticia por sus comentarios sobre su pasado y vida amorosa, en una reciente entrevista la mexicana aseguró que no ha tenido suerte al elegir a sus parejas sentimentales.

Una de sus relaciones más sonadas fue con Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como ‘Colate’, con quien tuvo un hijo, Andrea Nicolás Vallejo Rubio y se separaron después de cinco años de matrimonio. En el mismo año de su separación, Paulina conoció a Gerardo Bazúa un concursante del programa La Voz donde ella era jurado. El 5 de marzo de 2016 nació su hijo, segundo de la cantante, a quien nombraron Eros. Dos años después, en septiembre del 2018, anunciaron su ruptura.

Paulina Rubio y Nicolás Nágera en 2011. premios Grammy Latino Foto: Getty Images - Ethan Miller

¿Paulina Rubio mantiene a sus exparejas?

La recientes declaraciones de ‘La Chica Dorada’ revelarían que su relación con sus ex no terminó del todo mal, pues ellos recibirían una mensualidad para su propia manutención. La periodista Pati Chapoy fue quien le preguntó por sus exparejas. “Yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también. Es verdad. Tú fíjate ahí en los files (archivos)”, dijo para el programa Ventaneando. “Puedo confirmar que todo lo que dijo Paulina es real”, dijo la abogada Sandra Hoyos, y aseguró que cuando los dos hombres conviven con sus hijos, ella es quien les paga lo que necesiten. “De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia. Esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño, pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para seguir viviendo la vida que nos muestra en medios sociales. A Colate le encanta pedir, pero no cumplir por la parte del pago”, aseguró la bogada de la ex Timbiriche.

Ex pareja de Paulina Rubio se pronunció

Hace unas horas, el también cantante mexicano Gerardo “Jerry” Bazúa rompió el silencio y se refirió a las declaraciones de su ex. “Me dirijo a ustedes de manera honesta y transparente en relación a las recientes declaraciones de Paulina Rubio, madre de mi hijo menor, donde afirma que ella es mi sustento económico. Deseo aclarar que estas afirmaciones son falsas, al igual que su declaración de que nuestro hijo es cuidado por los familiares de ella. Como padres compartimos responsabilidades tal y como se estableció en nuestro acuerdo de paternidad firmado en Octubre de 2020. Estas declaraciones son difamatorias y falsas, y no reflejan nuestro acuerdo privado que no ha sido hecho público. Actualmente, estoy feliz y concentrado en mi carrera profesional y en mi familia, con ganas de seguir creando y compartiendo mi música. Siempre he buscado resolver los problemas de manera pacífica en beneficio de mi hijo, pero lamentablemente esto no ha sido posible. He recurrido a la ley para proteger tanto los derechos de mi hijo como los míos como padre. Estoy confiado en que Dios y la ley trabajarán juntos para garantizar la justicia”, aseguró. Por ahora, ‘La Chica Dorada’ no se ha pronunciado al respecto.