¿Exigió Shakira clausula anti Clara Chia a Piqué para firmar documentos?

En solo unas cuantas semanas la pesadilla para Shakira empezará a menguar, pues se mudará de Barcelona a Miami y allí se residenciará en su fabulosa mansión con sus hijos Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Y es que escoger Estados Unidos para comenzar una nueva vida ha sido la solución que la cantante colombiana encontró para frenar la constante persecución a ella y a sus hijos, por parte de los reporteros, que siempre están buscando nuevas imágenes.

Aunque en Miami ella también es una celebridad, confía en que allí pueda encontrar tranquilidad, eso sin contar que en las tierras norteamericanas no tiene líos con el fisco, como sí con Hacienda española. Se cree que la artista tal vez no vuelva por Barcelona pronto y que cuando sea convocada a audiencia o a testificar, entregue un poder a su abogado para no pisar la ciudad donde se enamoró y vivió con Gerard Piqué, quien ya sabemos se encuentra disfrutando de la plenitud de su romance con Clara Chía.

Justamente se ha especulado que ahora que Shakira y Piqué firmaron los documentos legales sobre cómo será la crianza de los niños y los detalles de su separación definitiva, existiría un aparte en los oficios que indicaría que Piqué no podría irse a vivir a Miami, como tampoco su novia Clara Chía podría compartir con los niños de ambos. Sobre ese asunto el abogado de Gerard, Ramón Tamborero, aseguró que dichas especulaciones no corresponden a la realidad: “Es absolutamente falso, absolutamente falso”.

El abogado indicó que no existe ningún capítulo o clausula que indique que los niños no pueden compartir con las parejas que tengan o vayan a tener Piqué o Shakira. Tampoco limita geográficamente la residencia de Piqué, quien si lo desea podría mudarse a Miami cuando lo estime conveniente.

“Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad”, dijo antes los medios de comunicación el abogado catalán.

Se sabe que los niños que tuvieron Shakira y Piqué pasaran las fiestas decembrinas con ella y luego vendrá la mudanza.