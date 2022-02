Festival Estéreo Picnic 2022: Este es el cartel completo de artistas confirmados.

Luego de dos años en los que por motivos de la pandemia no se pudo realizar este gran evento en Bogotá, regresa el festival de música más importante de Colombia y uno de los más relevantes dentro de la escena del continente suramericano, el Festival Estéreo Picnic. Para este año la organización encabezada por Páramo Presenta trae un cartel de lujo con más de 60 artistas y agrupaciones de diversos géneros de música joven provenientes de todos los rincones del planeta, quienes brillaran con su música en los diferentes escenarios durante los tres días que dura este megaconcierto, iniciando el viernes 25 y terminando el domingo 27 de marzo en el Campo de Golf Briceño ubicado al norte de la capital del país. A continuación, encuentra el cartel completo y no olvides visitar la página web del evento www.festivalestereopicnic.com y www.entradasamarillas.com para adquirir tus boletas por jornada individual o en combo para los tres días de esta fiesta.

Foo Fighters Foto: getty images

DÍA 1 FESTIVAL ESTÉREO PICNIC - VIERNES 25 DE MARZO

Foo Fighters, Nile Rodgers & Chic The Libertines, Black Pumas, Kaytranada, Diamante Eléctrico, Idles, Phoebe Bridgers, The Drums, Red Axes, Dj Hell, Las Ligas Menores, Javiera Mena, Briela Ojeda, La Pacifican Power, Fort Romeau, Pancho Piedra, Duplat, Teatro Unión, Piel Camaleón, Lucille Dupin, Los Niños Telepáticos, Felipe Gordon Live y Urdaneta.

DÍA 2 FESTIVAL ESTÉREO PICNIC - SÁBADO 26 DE MARZO

J Balvin, Martin Garrix, Fatboy Slim, Jungle, Marina, C. Tangana, Caribou, Nicki Nicole, Devendra Banhart, Crudo Means Raw, Ela Minus, Stacey Pullen, Edson Velandia, Binomio de Oro de América, Los Gaiteros de San Jacinto, Golden Dawn Arkestra, Bejuco, Armenia, Pavlo, Julio Victoria Ensamble, Las Áñez y Bella Álvarez.

DÍA 3 FESTIVAL ESTÉREO PICNIC - DOMINGO 27 DE MARZO

The Strokes, A$ap Rocky, Doja Cat, Machine Gun Kelly, LP, Nina Kraviz, Wos, Dj Harvey, Turnstile, Pabllo Vittar, Ashnikko, The Hacker, Él Mató a un Policía, Motorizado, King, Gizzard & The Lizard Wizard, Avalon Emerson, Bruses, Juan Pablo Vega, Babelgam, Margarita Siempreviva, WYK, Los Cotopla Boyz, Mala Bengala, Paula Pera y El Fin de los Tiempos.

Te puede interesar: ‘Más noticias de la música y el espectáculo a nivel nacional e internacional’.