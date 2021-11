Foto: ¿Adiós a la melena? El Pibe Valderrama sorprendió con un nuevo look

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, fue uno de los futbolistas más destacados de la Selección Colombia. Portó con orgullo la camiseta ‘10′ del combinado nacional en los Mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98 y jugó en 111 partidos, convirtiéndose en el segundo jugador que más apariciones ha tenido en el seleccionado. Lleva muchos años retirado del fútbol profesional y se ha dedicado a sus proyectos personales, entre ellos, sus redes sociales.

Te puede interesar: Fredy Guarín exjugador de Millonarios, sorprendió con notorio cambio de apariencia

Uno de los distintivos del Pibe Valderrama, en cuanto al físico se refiere, ha sido su característica melena. Con ese particular estilo, el exfutbolista ha sido reconocido a donde quiera que vaya. Sin embargo, hace pocos días sorprendió con un cambio de look que se volvió en tendencia en las redes sociales. Sus fanáticos se revolucionaron con su transformación. “Nuevo look”, escribió junto a una imagen donde aparece sonriendo, sin su larga y alborotada melena, como si se tratara de un nuevo corte. Sin embargo, en Blu Radio le preguntaron sobre el tema en medio de una entrevista, y allí reveló que se trata de una iniciativa, aunque no dio muchos detalles. “Tenemos nueva pinta, ya lo tiramos anoche. Tenemos una vaina chévere, la gente está a la expectativa. Tienen que esperar la nota. Ya yo tiré una iniciativa”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Inmediatamente, sus seguidores reaccionaron a la imagen y notaron, además, que su tono de cabello también cambió, pues ya no tiene el típico color rubio que lo ha acompañado por años. Algunos usuarios han especulado que solamente el famoso se habría recogido su pelo sin necesidad de cortarlo y que, además, su nuevo color de pelo sería natural, debido a las canas y por eso luce diferente.

Te puede interesar: Fotos: el drástico cambio físico del gordo Fidel, de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’