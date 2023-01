Foto | Hombre se tatúa a Yanfry, el niño que ‘camina como hombre’

La historia de Yanfry ha causado sensación en redes sociales desde noviembre del 2021, cuando su tío, Bernardo Díaz, compartió una grabación en la que el pequeño asegura que ‘camina como hombre’; desde entonces, el chocoano se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, pues la grabación además de volverse viral en Colombia, también impactó en varios países de Latinoamérica.

Gracias a su fama, el chocoano ha logrado participar en varias campañas publicitarias y en eventos donde se reúnen generadores de contenido digital.

Hace unos días, a través de redes sociales, un estudio de tattoo dio a conocer que uno de sus clientes se había realizado un peculiar tatuaje, pues un hombre, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, se plasmó en la piel al pequeño Yanfri, vestido de uniforme y ‘caminando como un hombre’.

“Lo más gracioso y lo más bello que Dios lo bendiga”, “No lo puedo creer… de verdad hay gente tan tonta que es capaz de hacerse eso en la piel?”, “Tan hermoso el pequeño Yanfri, me encanta su forma de ser, pero no me da para mandarlo tatuar” y “Fijo se lo hizo un influencer para llamar la atención, esa gente ya no sabe qué hacer”, fueron algunos de los comentarios que tiene la publicación del tatuaje.

Según la información publicada por su mánager, Yanfry cobraría 770.000 pesos por una historia de Instagram, y si se trata de una publicación en su perfil oficial, esto tendría un costo de 1′650.000 pesos. En Facebook, cada post tendría un precio de 1′100.000.