Foto: ¡Impresionante! Así quedó el pie de Ana del Castillo tras fuerte lesión

Ana del Castillo es una de las promesas del vallenato femenino. Con tan solo 22 años, la artista ha ganado fama y reconocimiento pero no solo por su talento, sino también, por algunas polémicas en las que se ha visto envuelta.

Te puede interesar: Foto: Ana del Castillo cambió de look y la comparan con Tokio de La Casa de Papel

Asimismo, la cantante ha tenido que enfrentar varios accidentes, algunos de ellos, casi le cuestan la vida. En los últimos días, puso en alerta a sus fanáticos al cancelar a último momento, un concierto que tenía programado en El Copey, en el municipio del Cesar, debido a una fuerte lesión que sufrió en uno de sus tobillos.

Por medio de sus historias de Instagram y, aunque no dio muchos detalles, Ana del Castillo mostró cómo quedó su pie, inflamado y lleno de moretones. “Mi gente lamentablemente no voy a poder presentarme en El Copey. Hoy es el día de inocentes, pero esto no es una broma. No joda, qué vaina bárbara”, escribió junto a una foto donde se observa dentro de la Clínica de Fracturas, en Valledupar. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente; algunos de los internautas aseguran que podría haberse tratado de una caída que le habría producido un esguince de tobillo, pero esa información aún no ha sido confirmada.

Puedes leer: Las mejores noticias del mundo del entretenimiento aquí

El Copey se quedó sin el show de Ana Del Castillo. La artista sufrió una lesión en su tobillo pic.twitter.com/dlZsFu0DYj — Luchovoltio (@luchovoltios) December 29, 2021

Te puede interesar: Video: Lionel Messi sorprende cantando “Olvídala”, vallenato del Binomio de Oro

Hace aproximadamente dos meses, la artista sufrió otro accidente con pirotecnia en medio de un show. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, y logró salir ilesa de gravedad. “Lo de la pólvora no pasó a mayores, pero yo tanto que alardeaba de mi sobaco, y se me quemó fue el sobaco”, dijo.