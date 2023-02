Foto: Lincoln Palomeque sorprendió con su cambio de ‘look’: “te ves más joven”

Lincoln Palomeque no solo se ha destacado como uno de los actores más talentosos del país, sino que también, a lo largo de su carrera, ha ganado un gran número de seguidoras, quienes constantemente lo llenan de elogios por su apariencia física. De hecho, el ex de Carolina Cruz se ha ganado el título de uno de los galanes más admirados y deseados. Más de una se “derrite” por él.

Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace varios meses, sus seguidores siguen expresando su tristeza por el fin de su relación. Foto: Instagram - Instagram

Últimamente, el nombre del actor ha sido bastante comentado en redes sociales y medios de comunicación por su fallida relación con Carolina Cruz, presentadora de Día a Día y madre de sus hijos Matías y Salvador. La pareja duró junta durante casi 14 años, pero hace un año, confirmaron públicamente su separación, aunque los rumores venían desde antes.

En algunas oportunidades, la modelo vallecaucana se ha referido a la ruptura. Por su parte, el actor de La reina del sur ha preferido guardar silencio ante los medios de comunicación y en sus redes sociales.

Cambio de ‘look’ de Lincoln Palomeque

En su cuenta de Instagram, el actor tiene 4 millones de seguidores y entre sus publicaciones, se destacan algunos momentos de su vida profesional y familiar, junto a sus dos hijos.

Recientemente, utilizó dicha red social para compartir un nuevo cambio de apariencia con la que terminó sorprendiendo a muchos. Después de varios años, Lincoln decidió deshacerse de su barba. “Llevaba 4 años sin quitarme la barba. Por unos días así”, escribió el actor. Aunque no dio más detalles, el cambio podría tratarse por la preparación de algún personaje. Lo cierto es que, sus seguidores, no dudaron en comentar y elogiar su nueva apariencia. “Igualito a Salvador”, “de los hombres más guapos de Colombia”, “con barba o sin barba créeme que eres igual de hermoso”, “muy lindo, te pareces a Salvador”, “te ves mejor sin barba. Luce despejado y joven”, “rejuveneció como 10 años”, “la barba te luce más, te ves más interesante”, “eres bello, pero amo tu barba”, “10 años más joven”, “te ves genial sin barba”.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque juntos en el cumpleaños de Salvador

El pasado domingo 19 de febrero, el hijo menor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque cumplió 2 años. Días antes, el actor y la presentadora le habían celebrado con una piñata en la que por supuesto, estuvieron todos juntos como familia.

“Celebramos tu vida hijo hermoso, eres un angelito que alegras la vida y me llenas de ilusión, siempre estaré para ti, Dios te bendiga siempre, feliz cumple, te amo Salva”, escribió el actor en una publicación en sus redes sociales.

Por su parte, la presentadora también le dedicó unas emotivas palabras. “En qué momento pasaron dos años. En qué momento te volviste con tu hermano mis más GRANDES MAESTROS, nunca pensé que cambiarías mi vida de una manera tan radical, me volviste más fuerte, sensible, empática, honesta, capaz, me llenaste de fe y me mostraste la fuerza más poderosa que mueve el universo, el amor que todo lo hace posible. Te lo diré una y otra vez, llegaste a SALVARME SALVADOR. Volvería a vivir cada uno de los días que he vivido a tu lado, no le cambiaría nada porque gracias a eso mi ALMA hoy SONRÍE Y ES FELIZ”.