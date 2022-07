Foto | Natalia Ramírez compartió emotivo recuerdo de ‘Betty La Fea’

Han pasado más de dos décadas desde que se transmitió Yo soy Betty, la fea y desde entonces, el nombre de Beatriz Aurora Pinzón Solano no ha parado de sonar, pues sin duda, no solo logró ser un éxito nacional, sino que también logró cautivar a los televidentes en el mundo.

Hace unos meses, en medio de la pandemia, el Canal RCN sorprendió a los colombianos con la retransmisión de la afamada novela; la noticia sin duda no pasó desapercibida. Noche a noche, la producción volvió a lograr el mismo efecto que hace veinte años: conquistar de nuevo a la audiencia.

Varias generaciones convirtieron a ´Betty´ en un fenómeno televisivo, pues muchas las personas que se identifican con la historia de la fea más popular.

Hace unas horas, Natalia Ramírez, actriz que le dio vida a la empresaria Marcela Valencia, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores. En esta aparece acompañada de Jorge Enrique Abello, actor que interpretó a su prometido, Armando Mendoza, presidente de Ecomoda.

“#tbt❤️ Antes que llegara Betty. Esta fotografía estaba en la mesa de atrás del escritorio de Armando 😍 #yosoybettylafea”, fueron las palabras con las que la actriz acompañó la fotografía, que no pasó desapercibida para los cibernautas.

“No lo puedo creer, esa fotografía es hermosa mi Nati, qué gran personaje hiciste”, “Se veían tan enamorados en aquel entonces. Felicitaciones Natalia hiciste un excelente trabajo”, “Amo, amo mal esta foto, siempre seré team #BettyLaFea, me la he visto como 5 veces y me volvería a ver” y “Pobre Marce, no sabía lo que le esperaba en aquel entonces”, fueron algunos de los comentarios por parte de los seguidores de la exparticipante de Masterchef Celebrity.

A qué se dedica Natalía Ramírez tras su salida de Masterchef Celebrity

La reconocida actriz se encuentra trabajando en su empresa de productos capilares y cosméticos; así mismo, está preparando, en compañía de algunos colegas, El diván rojo, una obra de teatro escrita por el siempre recordado Fernando Gaitán.