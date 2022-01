VIDEO: ¿Se pasó? Así fue la burla de Daniela Ospina a James Rodríguez

La modelo y empresaria Daniela Ospina y el futbolista de la Selección Colombia James Rodríguez, estuvieron casados por varios años y tuvieron una hija llamada Salomé. Actualmente la pequeña tiene 8 años, y se ha destacado por sus habilidades y destrezas para el baile, así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, que es administrada por su padres, y donde tiene 1,2 millones de seguidores.

Después de que Daniela y James se divorciaron, han demostrado tener una gran relación. De hecho, han salido juntos y han compartido algunos momentos especiales como familia. Según ha revelado la empresaria, entre ellos solo existe una buena amistad, todo por el bienestar de Salomé.

Recientemente, la niña publicó un video bailando junto a una instructora de baile y una amiga. El clip ya superó los 59 mil likes, pero lo que terminó llamando la atención no fueron precisamente los pasos de baile de Salomé, que fueron halagados por los internautas, sino un comentario que el futbolista le dejó. “Bailas igual a tu papi. Te amo, eres la mejor”. Ante ese mensaje, Daniela Ospina no pudo evitar responderle a su ex, y en tono de burla le escribió: “menos mal no”, junto a varios emojis de risa. Con ese comentario dio a entender que James Rodríguez no es tan bueno para el baile como su hija.

Algunos usuarios apoyaron el comentario de Daniela e incluso, en tono jocoso invitaron a James a prepararse para llegar a bailar como lo hace Salomé. “Deberías tomar un curso de baile también”, “jaja optimista, eso está bien”, “como dice @daniela_ospina5 menos mal no, eres un crack pero, lo del baile no es tu mejor faceta”, “tu eres muy bello James pero yo creo que ese swing es de Daniela”, " jajajaj qué risa, vos sos màs tieso jajajaja pero buena esa, hay que ser optimista jajaja”.

Aunque muchos internautas quisieran volver a ver juntos a Daniela y James, en los últimos días, la empresaria ha sido relacionada sentimentalmente con el actor y cantante Gabriel Coronel, aunque hasta el momento ella no ha confirmado o desmentido esos rumores.

