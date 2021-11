Fotos: así luce Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, a pocos días de haber dado a luz

La hija de Diomedes mostró cómo va su cuerpo después de haber tenido a su primogénito.

En redes sociales, Betsy Liliana Díaz, una de las herederas de Diomedes Díaz, registró el embarazo de su primer hijo, así como también su nacimiento, hace un poco más de una semana.

“Gracias Dios por tu infinito amor. Te amamos con todo nuestro corazón mi Emmanuel, bendigo tu vida y declaro solo cosas hermosas y buenas en tu vida mi amor hermoso, aquí siempre estaremos para ti”, escribió en la descripción del video que publicó poco después de la cesárea. Desde ese día, la hija de Diomedes ha estado en reposo y cumpliendo una alimentación especial para tener una recuperación exitosa, aunque su abdomen no se haya desinflamado del todo.

Hace unos días, por medio de sus historias de Instagram, mostró cómo va su cuerpo luego de haber dado a luz a Emmanuel. Allí puso un comparativo de cómo se veía una semana antes de tener al niño y la forma en que lucía una semana después. La imagen fue reposteada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos donde algunos internautas comentaron sobre su nueva figura. “Post cesárea? No joda yo con 6 días de cesárea no me podía ni enderezar”, “muy hermosa y una bella familia para Emmanuel”, “quedó regia después de ese parto”.

De igual manera, la joven comunicadora social y periodista, realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ y allí dio detalles de cómo ha sido su experiencia como mamá, entre ellos, un usuario le preguntó si ha tenido lactancia exclusiva, a lo que ella respondió: “No, Emmanuel come mucho, por lo que toma leche materna y alterna con leche de fórmula”.

