Fotos: Clara Chía, novia de Piqué, imitando vestuario de Shakira ¿Igualitas?

Durante los últimos meses, medios de comunicación de todo el mundo y, especialmente los españoles, han estado al pendiente de los detalles del proceso de separación de Shakira y Piqué.

El futbolista ya hizo oficial su nuevo romance con Clara Chía, al ser captado públicamente con ella en varias oportunidades. Por su parte, la barranquillera ha encontrado en sus hijos y sus familiares, el refugio en medio de este difícil proceso para su vida personal.

Al parecer, la nueva novia de Piqué estaría furiosa por las constantes comparaciones con Shakira. Foto: Instagram - Instagram

Los paparazzi le han seguido la pista al ibérico y a su nuevo amor y cada vez que pueden, logran captarlos juntos. De hecho, la prensa española aseguró que, el ex de Shakira, está cansado de la presión mediática que ha recibido desde que se anunció la separación y que, al parecer, interpondría acciones legales para que dejen de perseguirlo y se respete su intimidad.

¿Por qué Clara Chía es comparada con Shakira?

Desde que se conoció la identidad de la nueva novia del futbolista del F.C. Barcelona, se ha dicho que la joven de 23 años tiene un leve parecido con la colombiana, sobre todo en el estilo del pelo, pues, por lo visto, a las dos les gusta llevarlo de manera natural, lejos de las planchas y los secadores.

Recientemente, el periodista Jordin Martín publicó unas imágenes donde se observa a la joven estudiante de Relaciones Públicas con un look que, según él, le habría copiado a la intérprete de Ojos así. “Hace un par de días le hice unas fotos a Clara Chía en Barcelona donde evidentemente la chica luce idéntica a Shakira. Más aún, si las comparamos con unas que le saque a la barranquillera hace algunos años”, afirmó.

En las instantáneas, aparece la nueva pareja del deportista con una gorra de color blanco y su pelo recogido, al igual que, en una oportunidad, la colombiana también lució ese mismo estilo. español.

Del mismo modo, el paparazzi, quien ha sido el encargado de revelar la mayoría de los detalles, indicó que no es de todos los días que el estilo de Chía se parezca al de la barranquillera. Incluso, aseguró que, en las reuniones de los amigos del jugador, ella suele ir con vestidos y carteras de alto costo. “Yo la verdad es que en unas fotografías si las veo muy parecidas, pero en otras que todavía no han salido a la luz pública no les veo ninguna similitud”, aseguró el paparazzi.

Clara Chía, cansada de las comparaciones

Según se ha dicho en España, la joven estaría cansada de que, constantemente, la estén comparando con la barranquillera. De hecho, se dijo que ella ha buscado ayuda psicológica para lidiar con el acoso mediático y Piqué la estaría apoyando para que acuda a terapia con especialistas.