Fotos: conoce a las parejas de los hermanos Reyes de ‘Pasión de Gavilanes’

La producción y el elenco de Pasión de Gavilanes ya se encuentra en grabaciones de la segunda temporada, y sus fanáticos se encuentran a la expectativa por conocer cómo continuará la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Los protagonistas han compartido a través de sus redes sociales algunos adelantos de los detrás de cámaras de la exitosa producción.

Las parejas que conformaron Juan, Óscar y Franco Reyes con las hermanas Elizondo, fueron las más queridas de la farándula, pese a que su amor se dio en la ficción. Sin embargo, 18 años después, los fanáticos no ven la hora de volverlos a ver juntos en la producción. A continuación, te contamos quiénes son las parejas de Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown, protagonistas de la telenovela.

Mario Cimarro y Bronislava Gregušová

El reconocido actor cubano de 50 años estuvo casado con Natalia Streignard entre 1999 y 2003. Actualmente, sostiene una relación con Bronislava Gregušová, una modelo eslovaca que fue finalista de Miss Eslovaquia en el 2015. Su relación ha sido bastante comentada por la diferencia de edad, pues ella tiene 27 años. Además de modelo, la pareja de Mario Cimarro también es bailarina y estudió periodismo. Su relación se hizo pública en marzo del 2019.

Michel Brown y Margarita Muñoz

El actor argentino que interpretó a Franco Reyes se casó en el 2013 con la también actriz colombiana Margarita Muñoz, recordara por su participación El cartel, Los Reyes, Niños ricos, pobres padres, entre otras. Hasta el momento, la pareja no tiene hijos y, generalmente, ambos suelen ser muy reservados con sus vidas privadas. Llevan varios años viviendo en México.

Juan Alfonso ‘el gato’ Baptista

Hace mucho no se conocen detalles de la vida amorosa de ‘el gato’ Baptista, quien le dio vida a Óscar Reyes. Estuvo casado con María Fernanda Barreto, pero se separó hace seis años. También, su relación con la DJ y modelo Natalia Paris fue una de las más sonadas. Se rumora que actualmente no tiene pareja pues no ha sido captado en público con ninguna mujer.