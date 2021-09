Fotos: conozca a las parejas de los jurados de MasterChef Celebrity

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cada fin de semana, los jurados del reality culinario califican los mejores platos de las celebridades en la competencia. Sin embargo, muy poco se conoce sobre su vida sentimental. Aquí te presentamos a las parejas de Jorge Rausch, Nicolas de Zubiria y Chris Carpentier.

Nicolás de Zubiría y Daniela Vidal: La pareja se conoció en el año 2012 en una fiesta de disfraces. Hace unas semanas celebraron siete años de casados y tienen dos hijos, Sienna, de cinco años, y Alessio de un año. Vidal es publicista y coescribió un libro titulado ‘La cocina de mamá y papá', en compañía de su esposo. Así mismo, publica videos de recetas para niños en su canal de YouTube, Yeah Baby Latam.

Jorge Rausch y Nathalie Monsalve: A principios de este año, a través de Tik Tok se conoció a la nueva pareja del chef colombiano. Se trata de Nathalie Monsalve, una joven de 27 años conocida por publicar clips en dicha plataforma digital. Y aunque permanecieron distanciados por un tiempo, debido a estudios profesionales de la joven, parece que ni la distancia logró separar a esta pareja, que ha dado mucho de que hablar en redes sociales por su diferencia de 24 años de edad. Fruto de la relación anterior de Rausch con Orit Feldman, nacieron sus dos hijas: Emma y Gabriela.

Chris Carpentier y Alejandra Villarino: Luego de un primer divorcio y un fracaso laboral, el chef chileno conoció hace unos años a su actual esposa, con quien empezó de nuevo y recuperó su vida. La pareja tiene cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo. “Me pasa algo raro que creo que no le pasa a mucha gente: la miro y me gusta como el primer día. Me imagino que es como cuando miras a alguien a los 60 años y la ves con la misma mirada que cuando tenía 20. Pienso que es bastante único”, aseguró en una entrevista.

