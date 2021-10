Fotos: él es Demian Dos Santos, el guapo hijo de Aura Cristina Geithner

La relación de los actores Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos fue una de las más comentadas de la farándula nacional. La colombiana y el argentino unieron sus vidas en 1998, pero dos años después pusieron fin a su matrimonio. Fruto de su amor nació Demian Dos Santos, primogénito de ambos.

Aura Cristina decidió radicarse en México junto a su hijo, y Marcelo se convirtió en un padre a distancia. Sin embargo, cuando Demian cumplió 18 años regresó a Colombia para vivir con su progenitor. En la actualidad, el joven tiene 22 años y quiso seguirle los pasos a sus padres en la actuación. En una oportunidad, reveló a la Revista Vea que, a diferencia de la mayoría de los jóvenes, no se inclinó por los estudios universitarios con carreras tradicionales, sino que se dejó llevar por el mundo artístico. “Iba a entrar a la universidad, pero siempre he sido un tipo de intuiciones,de certezas, y cuando llegó la hora de elegir una carrera no me sentí identificado con ninguna”, expresó.

Además de actor, Demian es un experto en esoterismo y en inteligencia emocional, de hecho, tiene su propio consultorio virtual donde ayuda a las personas para que se sientan mejores con ellas mismas. Respecto a la actuación, el joven ha manifestado interpretar a algún personaje junto a sus padres Marcelo y Aura Cristina, a quienes describe como sus maestros.

En su cuenta de Instagram, Demian tiene 32 mil seguidores, y dentro de su contenido se destacan videos con su padre y algunas fotos de los momentos más especiales de su vida.