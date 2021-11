Fotos: ella es Katherine Giraldo, la hermana menor de Karol G

De la cantante Karol G se conocen muchos detalles de su vida profesional y algunos de su vida familiar. Su entorno más cercano está formado por sus padres y sus dos hermanas, Verónica y Jessica, con quienes comparte algunas fotos en Instagram. Sin embargo, pocos conocen que la cantante antioqueña tiene una media hermana menor llamada Katherine Giraldo.

La rubia de ojos claros ya superó los 100 mil seguidores en Instagram, donde hace constantes publicaciones presumiendo su belleza. Katherine tiene 28 años y se ha destacado por ser creadora de contenido, estilista, colorista profesional, modelo y empresaria.

Katherine, hija de Guillermo Giraldo, mejor conocido como ‘Papá G’, contó hace un tiempo en una entrevista, que su relación con su progenitor y sus hermanas, Karol G y Jessica Giraldo, se vio afectada por varios hechos que sucedieron después de la muerte de su mamá. “Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí super libre y me desboqué, pero todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, reveló la joven influenciadora.

La modelo ha revelado que con Karol G no tiene contacto estrecho, sino únicamente una admiración por su carrera y todo lo que ha logrado hasta el momento y, aunque buscó acercarse más a su familia, aclaró que no lo ha hecho con un fin económico sino afectivo, pues gracias a su esfuerzo propio y sus proyectos personales ha logrado posicionarse muy bien en redes sociales, donde su fama ha incrementado por sus bailes y sus sexis fotografías en traje de baño.

