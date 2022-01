Fotos: ¡Wow! Así lucía Andrea Serna con ‘copete Alf’ cuando estaba en el colegio

Te puede interesar: Galería: ¡Wow! Así ha cambiado Shakira con el paso de los años

Con más de 20 años de carrera en el mundo del entretenimiento, la presentadora Andrea Serna se ha convertido en una de las mujeres más queridas y hermosas del país.

Aunque, generalmente, la conductora de televisión suele ser muy reservada con su vida privada, de vez en cuando aprovecha la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar con sus seguidores y contarles algunos ‘secreticos’ de su vida. Por ejemplo, el año pasado publicó unas fotografías inéditas de su matrimonio con el empresario Juan Manuel Barraza. Luego, compartió unas imágenes de cuando tenía 15 años y se ganó los elogios de sus seguidores.

Recientemente, aprovechó su tiempo libre para desempolvar unos recuerdos de su época de adolescente. En las imágenes, que son conservadas por su mamá, Andrea Serna muestra los carnets del colegio y explica a qué grados correspondía cada identificación. Primero, inició mostrando el de sexto bachillerato; luego, mostró el de séptimo. Lo que llamó la atención fue su particular peinado, pues como era típico en esa época, las mujeres solían lucir el ‘copete Alf’. “Quienes son de mi generación se identificarán con este ‘look’. Este era el famoso copete Alf. Tocaba levantarse como una hora antes de que pasara la ruta, porque si no imposible estar listas; eso era demoradísimo para hacer”, comentó. Enseguida, mostró el octavo, noveno, décimo y once.

Otra de las particularidades de la presentadora y que, incluso, aún conserva, son sus cejas pobladas, una de sus facciones más características.