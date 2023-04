Fotos: ¿Yeferson Cossio se quitó los tatuajes? Así se ve sin ellos

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenido más comentados del país. El antioqueño tiene 10,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram donde publica variedad de contenido como obras sociales con animales y personas necesitadas, así como también, algunos momentos con su familia y detalles de su excéntrica vida.

Te puede interesar: Anuel AA y su curiosa respuesta cuando le preguntaron por Yailin

Yeferson Cossio sin tatuajes

Otra de las cosas que caracteriza al influencer son sus tatuajes. El paisa tiene casi todo su cuerpo lleno de grabados, por lo que ha recibido muchas críticas por parte de alguno de sus seguidores, aunque otros lo han elogiado.

El pasado domingo 23 de abril, Cossio realizó una publicación que se volvió tendencia. En su cuenta de Instagram posteó un reel donde aparece sin ningún tatuaje. “Me borré los tatuajes. ¿Cómo me veo mejor con o sin?”, escribió en la descripción del post que ya cuenta con más de 552 mil likes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los comentarios no se han hecho esperar. Algunos le dijeron que se veía mejor así, mientras que otros aseguraron que su esencia está en las marcas que tiene en su cuerpo. “Es que tiene unos tatuajes muy feos, así que mejor: sin tatuajes”, “qué diferencia, mejor sin tatuajes”, “sin tatuajes toda la vida, se te ve el trabajo que has hecho por mantener ese cuerpazo”, “es como ver un cuaderno de arte lleno de corrector, o sea sin gracia”, “la gente sin tatuajes se ve como insípida, obvio con tatuajes”, “mejor así toda la vida”, “se ve mejor como a usted le guste con y sin tatuajes da lo mismo, al final eso no es lo importante en una persona”, “hermoso la verdad, te ves súper mil veces mejor obvio y tu cuerpo se marca más”.

En su perfil de Facebook subió un video mostrando todo el proceso para lograr tapar con maquillaje todos sus tatuajes. Al final, también dejó en evidencia la reacción de sus familiares al verlo.