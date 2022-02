¿Georgina Rodríguez le mintió a Cristiano Ronaldo? Este era su secreto

Soy Georgina, el documental que narra la vida de Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, ha sido toda una sensación a nivel mundial. Durante 6 capítulos, se puede conocer cómo fue y cómo ha sido la vida de la modelo.

Varios familiares de Georgina han salido a criticarla, por supuestamente, aparentar lo que no es. Su tío Luis Hernández, hermano de su madre, afirmó que ella se olvidó de toda su familia cuando conoció al jugador del Manchester United. “Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo lo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que enviaron a mi cuñado de vuelta a su país. Yo la crié y se olvidó de mí. Quizá se avergüenza de nosotros y se considera mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos [...] Pero yo nunca le he pedido nada. Ella solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo”. Asimismo, Patricia, su media hermana, aseguró que Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos.

Detalles que, al parecer, no han salido a la luz de Georgina Rodríguez

Aunque el documental parece narrar todos los detalles de la vida de la empresaria, según algunos familiares, Georgina omitió varios temas de su pasado. Rosario, una amiga íntima de Jorge, su padre, aseguró, en entrevista con el programa Socialité que “ella tiene miedo de que salga todo el pasado completo”. De igual manera, afirmó que a ella nunca le faltó nada, como lo hace ver en la serie, pues su papá siempre le dio todo lo necesario. “Ella nunca ha tenido una carencia de nada porque su padre se ha encargado de eso. Todo lo ha tenido ella. No le ha faltado nunca de nada”.

🚨 ATENCIÓN | Una amiga íntima del padre de GEORGINA nos cuenta el pasado secreto de los padres de la novia de CRISTIANO RONALDO. ¿Por qué Georgina lo ha intentado ocultar? Mañana, a las 13:25, en #Socialité533 con @nuriasecret. pic.twitter.com/VPvMxtl7oc — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 5, 2022

La advertencia que el tío de Georgina le hizo a Cristiano Ronaldo

Según afirma el portal de noticias Depor, cuando el tío se enteró que Georgina estaba saliendo con Cristiano Ronaldo, se atrevió a enviarle un mensaje al futbolista advirtiéndole que no estuviera con ella. “Le escribí a Cristiano Ronaldo por Facebook y le dije: ‘Tienes a la mujer más malvada a tu lado. Si quieres saber más, ponte en contacto conmigo y te contaré’”.