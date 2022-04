¿Greeicy Rendón contó, sin querer, el sexo de su bebé?

El embarazo de Greeicy Rendón ha sido muy comentado en redes sociales y medios de comunicación. Muchos de sus fanáticos están a la expectativa por conocer todos los detalles del nacimiento del bebé.

A través de su cuenta de Instagram, la caleña ha evidenciado que ya se encuentra disfrutando de la última etapa de su embarazo. Por ahora, se desconoce a ciencia cierta si se tratará de un niño, a quien llamarían Kai, o de una niña que llevaría el nombre de Arena. No obstante, en redes sociales se ha especulado que podría ser un varón por algunas pistas que ha dado Greeicy.

Recientemente, la intérprete de Los besos compartió un video donde, al parecer, estaría confirmando, sin querer, el sexo del bebé. En el clip, se observa a Mike alistando todas las cosas que necesita su primogénito para el día de su nacimiento. Pero hubo un detalle que llamó la atención de los internautas: casi todas las cosas eran de color azul y blanco. Eso hizo pensar a los internautas quienes inmediatamente comenzaron a decir que sí podría ser un niño. Aunque hay otros que aseguran que, actualmente, el color azul no define el sexo de un bebé. “Es varón solo que no quieren decir nada”, “el azul no define el género”, “No por ser azul, precisamente sea niño”.

Recordemos que en varias oportunidades, la caleña ha afirmado que siente que siente una energía masculina, por lo que todo el tiempo se ha referido al bebé como si se tratara de un niño. Sin embargo, explicó que eso solo lo confirmaría hasta el día del parto, tal cual como sucedió con Índigo, hija de Evaluna y Camilo.

Hace pocos días, la caleña bromeó diciendo que le iba a “cobrar arriendo” al bebé, pues estaba amañado en su barriguita. Por esa razón, se especula que en cualquier momento la cantante daría a luz. De hecho, algunos internautas especulan que ya podría haber nacido, pues ayer, tanto ella como Mike, estuvieron ausentes de sus redes sociales.