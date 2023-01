Greeicy Rendón: el ‘problema’ que enfrenta luego de sus vacaciones

Después del nacimiento de Kai, Greeicy Rendón estuvo alejada de los escenarios, pero a finales del año pasado retomó sus giras, junto a su pareja, el también cantante Mike Bahía. Los dos han recorrido varios países del mundo, incluso, han llevado al niño con ellos.

Greeicy y Mike Bahía. Foto: Instagram

Durante los últimos días, los artistas se tomaron unos días de descanso junto a su hijo Kai y otros integrantes de su familia. En las imágenes que publicaron en sus redes sociales, se observa que disfrutaron de la playa, la brisa y el mar.

¿Qué le pasó a Greeicy Rendón en las vacaciones?

Estando de vacaciones, la caleña sorprendió con un look que dividió la opinión de los internautas, a muchos les gustó, pero a otros no tanto. Además de su nueva imagen, la artista también se volvió tendencia por las consecuencias que le dejó el cambio en su pelo.

Las trenzas que le hicieron fueron bastante largas, y aunque las disfrutó durante esos días, la intérprete de Los consejos, quiso volver a su pelo natural, pero cuando se las comenzó a quitar, enfrentó resultados muy serios.

Greeicy compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tiene 21,7 millones de seguidores. Allí se ve muy feliz con su cabello ondulado luego de quitarse las trenzas, pero cuando intentaba desenredarlo con sus dedos, se dio cuenta que se le estaba cayendo muchísimo, situación que la tomó por sorpresa. “Como un solo ramillete”, dijo mientras se sacaba más y más cabello.

De fondo, se escucha a Mike Bahía decir que era porque su cabello estaba seco, pero Greeicy insistía en seguir quitándose más pelo. “No te lo jales, ya para”, le dijo, un poco enojado, el intérprete de Buscándote.

Dedicatoria de Mike Bahía a Greeicy

En otro clip, publicado por Mike, el artista muestra muy orgulloso a Greeicy, quien aparece sin las trenzas, pero con los crespos que quedaron después de su peinado. De foto, le puso su más reciente canción titulada De qué manera, donde le expresa todo el amor que siente por ella. En la letra del tema dice: “de qué manera te explico que se me corta la respiración cuando me estás mirando, te me volviste el centro de atención y no sé desde cuándo... De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco, que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro, me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño”.