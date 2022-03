Green Day y otros artistas tienen miedo de ir a Rusia. Estos han cancelado shows

The KIllers es una de las agrupaciones que no irá a Rusia Foto: Instagram

El conflicto entre Rusia y Ucrania trascendió lo político y ya empezó a tener repercusiones en ámbitos como el entretenimiento. Después de que Disney dijera que cancela sus estrenos en tierras rusas, varios artistas han comenzado a cancelar sus presentaciones, bien sea porque temen por su seguridad y la de sus equipos artísticos o porque consideran que no es prudente presentarse en un momento de tanta tensión como el que se está viviendo entre Rusia y Ucrania.

Uno de los primeros intérpretes en tomar la decisión fue el británico Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, quien se presentaría en el Stereo Plaza de Kyiv, en Ucrania, el 4 de julio. El 6 de julio se presentaría en Moscú. Las dos quedaron pospuestas.

‘’Debido a los recientes acontecimientos en Ucrania, tengo que anunciar con tristeza que los espectáculos de mi gira en Moscú y Kiev se cancelan hasta nuevo aviso. La seguridad de mis fans es mi prioridad y mis pensamientos están con el pueblo de Ucrania y todos los que sufren por esta guerra innecesaria’', escribió el excompañero de Harry Styles en redes sociales.

Green Day y más que no irán a Rusia

La agrupación Green Day, también dio a conocer la cancelación de su concierto en el estadio Spartak, de Moscú, que estaba programada para el 29 de mayo.

‘’Con el corazón encogido, a la luz de los acontecimientos actuales, sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo show en Moscú en el Estadio Spartak. Somos conscientes de que este momento no se trata de espectáculos de rock de estadio, es mucho más grande que eso. Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y nos sentimos seguros de que habrá un momento y un lugar para que volvamos en el futuro. Reembolsos disponibles en puntos de compra. Manténgase a salvo’', dieron a conocer.

Los artistas neoyorquinos que conforman AJR anunciaron que su show, previsto para el 22 de octubre tampoco se llevará a cabo.

‘’Gracias a nuestros fans rusos que se oponen al comportamiento criminal y no provocado de su país. Nuestros corazones están con el pueblo de Ucrania. En este momento, lo mejor que pueden hacer es compartir información precisa’'.

El rockero Yungblud decidido que presentarse no sería solidario con Ucrania y también canceló.

‘’Mi corazón está con ustedes: ya han demostrado tanta fuerza y determinación, resistiendo a esta invasión innecesaria. Todo el mundo merece ser el creador de su propio destino, en lugar de que se lo impongan actos de guerra y agresión. Ucrania, ¡prometo volver tan pronto como pueda!’’.

Otros artistas que han preferido cancelar sus espectáculos en Rusia son: Oliver Sykes Bring Me The Horizon, Health, Franz Ferdinand, The Killers y Nick Cave & The Bad Seeds. Se espera que la avalancha de cancelaciones no solo musicales, sino culturales y deportivas en tierras rusas continúe.

