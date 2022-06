Imágenes. Después de MasterChef Aida Morales se montó en tacones de Drag Queen

Aida Morales se vistió de Drag Queen Foto: Cortesía Casa Borrero

Aida Morales es la actriz tolimense que tiene acostumbrados a los televidentes a ponerse en la piel de diversos personajes saliendo bien librada siempre. Maneja el drama, la comedia y en general de ella no se escucha que se repita en sus caracterizaciones. Actualmente es ella misma, con su espontaneidad y su talento culinario, desconocido hasta hace unos meses, en el reality de cocina MasterChef Celeberity donde empezó de manera tímida y sigue con pasos fuertes en la recta final de la competencia.

Ahora Aida sorprende nuevamente en un rol donde luce simplemente irreconocible. La actriz aceptó una invitación algo inusual y se montó en los tacones de una Draq Queen, lo que se denomina coloquialmente draguearse. Aida contó a Vea que cuando la tentaron a vivir esta experiencia no se imaginó lo complejo que pudiera resultar el proceso, pero cuando lo notó ya estaba inmersa en el proyecto y solo pudo seguir adelante. Eso sí con la consigna de que su prioridad era divertirse. Esto ocurre en la nueva temporada de Variete Marica Diversa, que conmemora el mes del Orgullo en Casa Borrero, donde la draq Leslie Wolf, ya reconocida en el medio artístico domina el escenario invitando algún famoso a compartir su tarima. Aida fue la convidada en esta ocasión.

“Acepté una aceptación que me hizo mi amigo Milton López Arrubla que me dijo: ´qué tal si vienes, ves el show y se te antoja subir con una draq. La primera razón para aceptar fue mi inmenso cariño por Milton, me admiración por su trabajo como director y la idea de divertirme. Yo realmente no pensé nada más allá de divertirme, pero en el proceso de ensayos y todo eso me di cuenta de que me había montado en la vaca loca”, reveló la actriz que notó que todo el montaje, la postura y en general el trabajo de una draq en el escenario es muy exigente. “cómo maneja su cuerpo, cómo maneja la canción. Ahí empecé el ´azare´. Ya había dicho que si y lo único que faltaba era continuar”.

El resultado después de ensayos y ataviarse con “un vestido bien lindo, con un maquillaje increíble, como solo ellos saben hacerlo”, fue divertido y muy profesional. Aida anticipó que está pendiente de hacer una segunda presentación, pero aun no ha definido fechas.

¿QUÉ ES MARICA VARIETÉ DIVERSA?

Es una innovadora pieza teatral que se presenta los miércoles en el teatro Arlequín de Casa Borrero y cuenta con una variedad de presentaciones que oscilan entre los 10 y 12 minutos.

Fue creada por el grupo Colombiano Compañía Vulnerable, una agrupación dedicada a la creación escénica que ha contado con artistas nacionales, chilenos, argentinos y mexicanos y que fue fundada en Buenos Aires a partir del 2007, por el actor y clown Milton LopezArrubla. Cuenta con la participación de Lesley Wolf, Alexa Winters, Camilo Colmenares, Lupe, Oscar Orduz, Camilo Zamudio, Edwin Bolnar, Carlos Ballesteros, Mindy Fire, Juanxche, Poikan, Gaby Naral, Francisco Rincon, Charlie Becerra, Andrés Mejía, Harold Solano, Nicolas Poveda, Jerónimo Remolina, Manuel Molano, Octavio Mahecha y Nicolas of sun.