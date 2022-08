Imágenes. Pipe Bueno besa en la boca a mujer distinta a Luisa Fernanda W

Una verdadera avalancha de críticas ha caído sobre el cantante de música popular Pipe Bueno a causa de unas imágenes que circulan en la red donde se le observa besando en la boca a una mujer que no es Luisa Fernanda W.

Pipe Bueno besó a una fanática en tarima y las críticas le llovieron. Foto: Instagram

El video que ha sido compartido en varias cuentas de internautas que gustan del entretenimiento evidencian que el cantante, nacido en Cali, invita a una de sus seguidoras a la tarima mientras da un concierto. La mujer se le acerca lo suficiente para darle un beso, lo cual en efecto, hace. El cantante, criado en Medellín, no pone oposición, sino que más bien corresponde el beso que resulta algo apasionado.

Critican a Pipe Bueno por besar a otra mujer

Los comentarios al video no se han hecho esperar. Una buena parte de ellos critican al cantante y le exigen que tenga en cuenta a su compañera y madre de su hijo Máximo, Luisa Fernanda W, quien además está esperando el segundo hijo del ídolo de música popular.

“Tan vendido el marketing es cosa seria”, “Cuando llegue a la casa le tienen las maletas afuera”, “y la mujer embarazada en la casa, así son”, “oiga, esa moda que les ha cogido. Respete a su mujer”, “creo que uno no puede rebajarse de esta manera solo por ‘show’”, “¿qué hará cuándo nadie lo está viendo”, “por más famoso que sea Luisa no debe aceptar algo así”, “Qué hará entonces cuándo nadie lo está viendo, qué peligritooo”, son algunas de los frases que dejaron los cibernautas en los comentarios.

¿Qué dice Luis Fernanda w de besos de Pipe Bueno?

Por su parte, Luisa Fernanda W no se ha pronunciado, pero recordemos que en ocasiones anteriores en varias entrevistas, ella se ha mostrado tranquila cuando le preguntan sobre si es celosa o la reacción que ella tiene cuando una admiradora se acerca a su marido. Justamente a finales del año pasado en una ronda de preguntas vía Instagram respondió: “A ver, qué te cuento… en modo de chisme, en este momento, Pipe está grabando otra serie en donde le toca besar a otras dos chicas, por cierto, divinas. ¿Qué me toca hacer a mí? Entenderlo y apoyarlo. Cuando salgan estas dos series que está grabando, la de Disney y la otra que también está protagonizando, miramos a ver si me dan celos o no”.

Así mismo, la influenciadora mencionó que había visto los besos que se da su compañero con otras actrices, refiriéndose a Karol Sevilla, con quien grabó Bueno en Disney, y a Diana Hoyos, con quien estelarizó en RCN. “He visto besos en vivo y en directo, o sea, es que tengo nivel de soporte. En resumidas, yo soy generosa con mi pareja y la apoyo así no me encante lo que esté viendo… respiro”, afirmó.

Volviendo al beso de Pipe con su seguidora, también hay que señalar que no es la primera vez que el artista invita a una fan al escenario y la besa.