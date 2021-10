¡Increíble!, el participante de ‘Yo me llamo’ que sorprendió con 7 imitaciones

El primer capítulo de Yo me llamo cautivó a los televidentes y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Anoche se estrenó la nueva temporada de Yo me llamo en el canal Caracol y fue todo un éxito. Tanto los jurados, como los televidentes se sorprendieron con los participantes que llegaron imitando las voces de sus artistas favoritos.

El primer participante impresionó a Yeison Jiménez, Amparo Grisales y César Escola, los tres jurados, quienes incluso, se pusieron de pie y aplaudieron su gran talento. Al iniciar su show, Josh Medina se presentó como “Yo me llamo como ustedes quieran”, y de inmediato comenzó su imitación de 7 artistas de todos los géneros, entre ellos, Alejandro Fernández, Celia Cruz, Juan Gabriel, y Eros Ramazotti. El suyo es un caso único, que hasta el momento no había ocurrido en ninguna temporada de Yo me llamo.

‘El chamo de las mil voces’, un caso único que llegó a sorprender - Yo me llamo | Caracol TV

Una vez terminada su presentación, los jurados se levantaron de su silla y se acercaron a abrazarlo. “Impresionante, eres impresionante, de dónde sacaste ese talento. Estoy erizada de pies a cabeza”, dijo Amparo Grisales.

“Es la primera vez que sucede en una temporada de Yo me llamo que se presente alguien con tantas voces a la vez”, explicó César Escola, quien también manifestó que como es un caso único no sabían cómo manejarlo. Por esa razón, el artista, como ‘El chamo de las mil voces’, deberá definir en la escuela de Yo me llamo, y junto con sus profesores, el artista que representará para continuar en la competencia

Josh Medina es un artista venezolano que salió de su país por cuenta de la crisis política y llegó a Colombia y se radicó en Medellín.

