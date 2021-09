¡Increíble! La profesión desconocida del Señor Barriga, antes de ‘El Chavo del 8′

Unas fotografías que se volvieron virales en redes sociales revelan a qué se dedicaba el actor Édgar Vivar antes de alcanzar el éxito en El Chavo del 8. No tiene nada que ver con la actuación.

El actor mexicano Édgar Vivar, reconocido por darle vida al Señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del 8, asistió a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar una carrera que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. El arte era la pasión.

Antes de convertirse en toda una estrella de la pantalla chica al cobrarle de manera incansable la renta a don Ramón, el Señor Barriga ejerció otra profesión. En los últimos días se viralizó una imagen donde se observa el rol que desempeñaba antes de ser actor. Pocos conocen que después de terminar su secundaria, Édgar Vivar estudió Medicina, profesión que ejerció un tiempo, hasta que su vocación por las artes hizo que su vida tomara otro rumbo.

Hasta 1972 trabajó como médico obstetra. Fue en ese entonces cuando Roberto Gómez Bolaños lo llamó para que hiciera parte de la famosa serie televisiva. En esta imagen, se observa al Señor Barriga vestido con una bata blanca de las que usan los médicos. Incluso, en el 2019 recibió un reconocimiento por su labor con los niños de Perú: “Mil gracias. Es bueno renovar votos de compromiso con la vida. Aliviar el dolor humano a través del teatro también es terapéutico -y para mí- gratificante” escribió a través de Twitter, junto a una foto de su diploma.

Estoy conmovido por el diploma pero sobre todo por el cariño de los pequeños que a pesar del dolor aún sonríen 🙏🏻💖 pic.twitter.com/FUeJklMa5T — Edgar Vivar (@varedg) November 16, 2019

Además, en otra oportunidad aseguró que el teatro fue algo que siempre le llamó la atención y no era un mundo completamente desconocido para él. “Yo escogí el teatro. Siempre me gustó, desde pequeño. Aunque no parezca, las dos profesiones van de la mano, porque la medicina busca aliviar el dolor físico y el arte el dolor del espíritu”.