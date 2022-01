¡Increíble! Will Smith, Selena Gómez y más famosos que no aparentan su edad

La edad de los famosos siempre ha sido un tema de conversación en las diferentes plataformas digitales a nivel mundial. Algunos internautas viven pendientes de cada detalle de sus vidas, especialmente, cuando del físico se trata, pues a algunos parece que los años les pasan por el lado.

Daddy Yankee

El ‘rey del reguetón’, conocido por sus éxitos como Gasolina, Lo que pasó, pasó, entre otros, no aparenta la edad que tiene, pues lleva más de 25 años de carrera artística e incluso, ya tiene hijos adultos. Sus fanáticos siempre le han preguntado cómo hace para conservarse así de joven, pues si se compara con fotos de hace muchos años, el cambio ha sido muy mínimo. El puertorriqueño está próximo a cumplir 46 años pero parece de mucho menos. En sus redes sociales, reveló cuál es el secreto de la eterna juventud. . “Yo no sé, trabajar mucho, de corazón la salud. Cuando me preguntan eso es la salud. Me ayudó mucho el no fumar y no beber por años”, aseguró.

Demi Moore

La actriz, modelo y productora estadounidense cumplió 59 años, pero por su apariencia física pareciera que tuviera 45 años. Se ha caracterizado como una de las mujeres más bellas de Hollywood. Para Demi Moore, la edad es solo un número.

Chayanne

Con 53 años, el cantante puertorriqueño sigue despertando suspiros entre sus fanáticas, pues a juzgar por sus fotos en Instagram donde muestra su marcado abdomen, aparenta menos edad de la que tiene. Sin duda, parece que, entre más años tiene el artista, mejor luce. Eso dicen sus seguidoras.

Selena Gómez

La exnovia de Justin Bieber tiene 29 años, sin embargo, gracias a su rostro angelical, aparenta unos 20 años. Por sus apariciones en Disney, se convirtió en todo un ídolo adolescente desde hace varios años.

Will Smith

El reconocido actor tiene 53 años, pero sigue luciendo como cuando participó en The Fresh Prince of Bel-Air, una comedia de 1990. Según muchos internautas, Will Smith aparenta máximo 40 años. Aunque el actor es muy disciplinado con el ejercicio, parece que su secreto es más por genética.