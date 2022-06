Isabel II celebra 70 años reinando y ya tienen el plan para el cambio de monarca

El Príncipe Carlos y Camila Parker serán el Rey y LA Reina consorte respectivamente cuando Isabel II fallezca. Foto: Cortesía Vea

Por décadas se había especulado que el príncipe Carlos, aunque era el siguiente en la línea de sucesión al trono de Gran Bretaña, no sería Rey una vez su madre, la reina Isabell II, falleciera. Sin embargo, ahora parece inminente que el príncipe de Gales se siente en el trono.

La historia de la monarquía británica es tan atractiva como llena de misterios, de hecho, es la casa real más perseguida, curioseada y atractiva para los plebeyos del mundo entero. En las paredes de sus castillos se han cocinado todo tipo de historias de amor, traición, desamor, riñas familiares, órdenes cumplidas por obligación e incluso desobediencias que cuestan caro.

La reina Isabel II, quien está cumpliendo este fin de semana, 70 años en el trono, siendo la monarca más longeva del mundo contemporáneo, estaría viviendo su último tiempo de reinado.

Se especuló que cuando ella y su esposo, Felipe, el duque de Edimburgo le dieron a Carlos la venía y casi las indicaciones exactas para cortejar y luego proponer matrimonio a Diana, hace cuatro décadas, lo hicieron seguros de que Carlos sería un buen soberano junto a la entonces princesa de Gales. Después vino la famosa historia de desamor de la pareja y el consabido divorcio con la figura de Camila Parker Bowls, siempre presente.

Cuando Carlos y Lady Di firmaron el divorcio, la monarca habría sentenciado a no permitir que el primero se convirtiera en Rey si seguía su romance con Parker, quien era una mujer aristócrata pero divorciada, que de ninguna manera estaría a la altura de sentarse en el trono.

El Tiempo Lo Cura Todo para Carlos y Camila

Pero el tiempo parece haber cambiado el panorama. Se especuló que hace 17 años después de oponerse por décadas al amor de Carlos y Camila, la Reina habría aceptado que se casaran, lo que ocurrió en 2005, pero con la condición de que él debía abdicar al trono cuando fuere el momento y dejarle ese privilegio a su hijo mayor William, hoy casado con Kate y padre de tres hijos.

No obstante, los tiempos han cambiado, al igual que la opinión de la Reina sobre su nuera Camila, quien hoy lleva el título de Duquesa de Cornualles. Dicen que fue en un discurso que ella presentó sobre el empoderamiento de la mujer que Isabel II empezó a contemplar la idea de que Camila estuviera acompañando al futuro Rey de Inglaterra. Y así fue. El adagio “la constancia vence lo que la dicha no alcanza” se cumplió en este caso. Hace varias semanas, al cumplir los 70 años en el trono la Reina de los británicos expresó su deseo de que Camila sea llamada Reina Consorte, una vez llegue el momento de la coronación de su hijo. Así las cosas, será Carlos, de 73 años, quien asuma las riendas de la monarquía junto a su esposa. Será la primera vez que una mujer divorciada y con hijos de un matrimonio anterior se siente en el privilegiado lugar, pero seguramente no será la única. Se dice que Carlos desea una monarquía más moderna, acorde con el mundo actual y definitivamente menos restrictiva.

¿Cómo será el cambio de monarca?

Según un documento que se filtró hace algunos meses, desde 1960 existe un protocolo escrito conocido como la operación ´London Bridge´, que detalla todo lo que debe ocurrir en cuanto a ceremonias y planes cuando Isabel II fallezca. El plan que ha tenido ajustes a lo largo de los años establece que Carlos sucederá la corona, El cuerpo de la monarca fallecida permanecerá en Buckingham por semana y media y luego será llevada a su morada final, en la capilla de St George en el castillo de Windsor. Estos días serán de duelo nacional. El primero que se enterará del hecho, fuera del nuevo Rey, será el primer ministro, quien bajo la frase ´El puente de Londres ha caído´ entenderá lo acontecido. Serán los medios de comunicación de la corona, la BBC, quien den la noticia, usando el negro en señal de duelo. Las banderas en el Reino Unido se izarán a media asta. Y aunque Carlos asumiría el Reinado, junto a Camila, la ceremonia oficial será tres meses después del fallecimiento de Isabel. Con Carlos, de 73 años, será la primera vez que una mujer divorciada y con hijos de un matrimonio anterior se siente en el privilegiado lugar de reinar.

Una vez sea Rey, el ducado de Cornualles pasará a manos de William, el siguiente futuro Rey de Inglaterra.

