‘Jhovanoty’ incluyó en sus bromas a Carolina Cruz . Así reaccionó la presentadora

El pasado 27 de marzo, Caracol Televisión anunció, a través de sus canales de información, que el comediante Jhovanoty ingresaba al grupo de presentadores de Día a Día, programa matutino del canal.

En dicho espacio, el huilense tiene la labor de presentar un sketch humorístico con base en la imitación de varios personajes famosos de Colombia, acto que ha sido bien recibido por los televidentes que, a través de las redes sociales, han manifestado su apoyo.

‘Jhovanoty’ se burló de Carolina Cruz en ‘Día a Día’

El pasado 19 de abril, en medio de la emisión de Día a Día, Jhovanoty no desaprovechó la oportunidad y sorprendió una vez más a los televidentes con la alusión a la fiesta de cumpleaños de un famoso político colombiano.

Varios fueron los chistes y comentarios que hizo el humorista en su imitación del famoso, un momento que muchos vivieron entre risas. Sin embargo, en medio del jocoso momento, el también locutor de Tropicana se atrevió e hizo algunas menciones sobre algunos famosos colombianos.

“En esta fiesta de cumpleaños, donde todos y todas están invitades. Les cuento que contraté un DJ, pero no me gustó, muy maluquito el DJ, porque le gusta la adrenalina y llegó poniendo música de Marbelle”, “La celebración de hoy va a ser un plan sano, con invitados normales, un plan relajado; va a estar Ana del Castillo, Dayro Moreno y Yina Calderón”, “De chef invité a Juan Diego Vanegas, pero me dijo que estaba ocupado, entonces vamos a contratar a Paola Jara”, “Y al momento de partir el ponque, ¿los cuchillos, Carolina Cruz, dónde están?”, señaló el humorista en medio del sketch humorístico.

Así reaccionó Carolina Cruz a burlas de ‘Jhovanoty’

En medio del programa, la mamá de Matías y Salvador decidió no guardar silencio y le respondió de forma cordial y graciosa al humorista de Sábados Felices. “Están haciendo un portalibros aquí”, señaló Carolina Cruz.