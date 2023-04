Juan Diego Alvira reveló cómo es trabajar con Vicky Dávila en Semana

Hace unos meses, el reconocido presentador y periodista Juan Diego Alvira llegó a revista Semana para fortalecer el área audiovisual y digital con sus particulares reportajes. Allí, informó sobre el gobierno del actual presidente, la economía colombiana, canasta familiar, el reencuentro de Paula Durán y su familia en Estados Unidos, entre otros temas.

Su repentina salida del medio de comunicación causó sorpresa para sus seguidores, pues el tolimense no duró ni un año en la revista. En su momento, aseguró que los motivos de su salida eran personales y había sido una gran experiencia profesional en su vida.

Relación de Juan Diego Alvira y Vicky Davila

En entrevista con una emisora, el periodista confesó cómo fue su relación con Vicky Dávila, directora de Semana, mientras trabajó allí.

“Uno tiene una imagen por todas las cosas de redes, pero cuando uno la conoce, entiende que es una periodista camelladora impresionante, yo no conozco una periodista tan camelladora como ella, de las que yo conozco, no conozco a alguien que sea tan apasionada como ella”, aseguró.

Además, aseguró que quedó sorprendido con la libertad y respeto que le generó en ese entonces su jefe. “Es muy exigente y sorpresivamente, cuando yo estaba en caracol me decían ‘usted es de izquierda’, sí, de pronto Caracol es un noticiero políticamente correcto y trata de ser muy equilibrado y no salirse de ahí. Me pasé a ‘Semana’ y dijeron ' ay, usted es de derecha’ y para sorpresa, en ‘Semana’ pude decir todo lo que a lo mejor no pude decir en Caracol, Vicky es supremamente respetuosa con eso”, confesó. Aquí la entrevista completa.

