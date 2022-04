Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez: así comenzó su historia de amor

Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez son una de las parejas más queridas por sus seguidores en redes sociales. Aunque la deportista y el chef de Día a Día son muy reservados son su vida privada, han compartidos algunas publicaciones de su relación, que inició hace unos años.

Hace menos de un mes, la pareja contrajo matrimonio a las afueras de Bogotá al que asistieron varios famosos como Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde, entre otros.

Te puede interesar: ¡Qué buena excusa! Así comenzó el romance de Gabriela Tafur con Esteban Santos

¿Cómo se conocieron Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez?

Hace unas semanas, en una entrevista con Andrés Wilches, conductor del programa Auto Star TV, el chef reveló cómo se conoció con la deportista y por qué lo hizo “sufrir” tanto en medio de la conquista.

“Nos conocimos en Día a Dia, ella fue invitada al programa y lo mejor que me haya pasado en la vida es que Sofía haya ido a ese programa… yo le importaba un cu** a Sofía…Yo me imagino que ella decía ‘este pendejo qué se cree cayéndome’ y ella me lo dijo en algún momento ‘me pareció que eras un bobo ahí que por decirme que saliéramos a comer”, contó Juan Diego.

Te puede interesar: ¿Karol G y Feid se envían mensajes con indirectas por Twitter?

JUAN DIEGO VANEGAS, por qué TERMINÓ con ANITTA. AUTOSTAR TV

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea