Kanye West quiere olvidar a Kim Kardashian con su nueva novia

La actriz Julia Fox confirmó que es la nueva novia de Kanye West. Ella tiene 31 años y él, 44. Foto: The Grosby Group

Kanye West al parecer no quiere renunciar a Kim Kardashian, pero otra vez está estrenando novia. El rapero, que ahora se llama Ye, parece estar flechado por Julia Fox, la actriz italoamericana que ha confirmado el romance.

La actriz, que en Uncut Gems personificó a la novia de Adam Sandler, se encargó de contar todos los detalles de su noviazgo, y en primera persona, para la revista Interviú, se refirió a la manera en que conoció al músico. Fue en la víspera de Año Nuevo, en Miami, donde Ye se volvió el lama de la fiesta, haciendo reír y bailar a la actriz y a sus amigos. Luego, y según sus palabras, “decidimos mantener la energía y volar de regreso a la ciudad de Nueva York para ver Slave Play”. Allí, en Broadway, cuando estaban disfrutando de la obra de teatro fueron captados por los paparazzi. De allí el músico y la actriz se fueron a comer, a Carbone, el restaurante favorito de ella. Pero el ex de Kim Kardashian tenía más sorpresas para ella: llenó la habitación de hotel con una completa variedad de vestuario. “Era el sueño de cualquier chica hecho realidad. Fue como un auténtico momento de Cenicienta. No sé cómo lo hizo, o cómo consiguió que todo estuviese listo a tiempo…¿quién hace algo así para una segunda cita? ¡O para la primera!”, recordó la artista de 31 años, deslumbrada con las atenciones de su nuevo amor.

En el lugar, West se ´inventó´ una sesión fotográfica, que según palabras de Julia, le encantó los presentes en el restaurante, quienes, aunque no participaron, los animaron todo el tiempo. Fox, quien además se declaró hace un mes, fanática de Keeping Up With the Kardashians, el reality de Kim, la ex de su novio, está expectante con su nueva relación. “No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es un indicativo del futuro, me encanta el viaje”.

¿Rival de Kim?

Julia Fox es actriz, madre y experta en moda. Estuvo casada con el piloto Peter Artemiev y tiene un hijo de un año, Valentino. Por su trabajo en el filme en el que compartió créditos con Adam Sandler, fue nominada en los Premios Gotham del 2019, en la categoría de Actor Revelación. Publicó dos libros de fotografía, Symptomatic of a Relationship Gone Sour: Heartburn/Nausea y PTSD.