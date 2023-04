Karol G revela fotos inéditas de ella cuando estaba en el colegio, ¿ha cambiado?

Carolina Giraldo Navarro, más conocida mundialmente como Karol G, sigue recogiendo los frutos de tantos años de esfuerzo para lograr ser la artista que es actualmente: una de las colombianas más conocidas en el género urbano. Con canciones como Tusa, Secreto, Ahora me llama, Bichota, y MAMII, la paisa ha ganado reconocimiento alrededor del mundo y sigue cumpliendo sus sueños.

Como muchos otros internautas, Karol G se unió a la tendencia de los jueves de ‘desempolvar’ viejos recuerdos y fotografías de su pasado. En esta ocasión, la cantante de 32 años usó el #TBT, conocido como ThrowBack Thursday, para mostrar unas imágenes que, según ella, encontraron algunos de sus fanáticos, pues ella ya las daba por perdidas.

La cantante Karol G ‘desempolvó’ el baúl de los recuerdos y mostró cómo lucía antes de ser famosa. Foto: Instagram: @Karolg - Instagram: @Karolg

¿Cómo se veía Karol G cuando estaba niña?

Sin vergüenza alguna, Karol G mostró en sus redes una galería de fotos viejas de su época escolar. En varias de ellas luce su uniforme de colegio, no esconde su gusto por la música y por ser DJ y otras muy cómicas en la época de Halloween. “Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que ni yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook) El verdadero TBT”, reveló.

Las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría de internautas aplaudieron la sencillez y transparencia de la reguetonera, pues siempre se ha mostrado natural y tal cual es. “Tomen para que lleven a esas que dicen que tiene es pura cirugía miren pues hasta los dientes son naturales”, “Esas fotos me representan”, “Todas pasamos por eso”, “Tu sigue adelante demostrando que eres la BICHOTA tan humilde tan sencilla tan única siempre”, “La verdad no esq haya cambiado mucho la que es bonita es bonita”, escribieron algunos.

