¿Karol G y Feid se envían mensajes con indirectas por Twitter?

Desde que Karol G y Anuel AA terminaron su relación, hace más de un año, sus fanáticos han estado pendientes de lo que ocurre con sus vidas no solo profesionales, sino personales.

Por ejemplo, el cantante puertorriqueño se dio una nueva oportunidad en el amor, y desde hace unos meses entabló un noviazgo con la influencer ‘Yailin, la más viral’, y su relación se convirtió en una de las relaciones más mediáticas del momento. Por su parte, hace unos meses, se rumoró que Karol G estaba saliendo con James Rodríguez, porque, supuestamente, se habían dejado ver muy juntos. Sin embargo, sólo serían buenos amigos, pues con quien realmente estaría compartiendo su vida sentimental, sería con el cantante Feid.

La pareja de artistas lanzó una colaboración que titularon Friki. Eso hizo creer a los fans que su relación iba más allá de una amistad. Además, porque la antioqueña se ha dejado ver bastante emocionada al ver a su colega en sus presentaciones.

Feid, KAROL G - FRIKI (Official Video)

¿Karol G y Feid son novios?

Aunque por el momento, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto, en redes sociales siguen insistiendo que sí son novios. Recientemente, se hicieron virales unos mensajes en Twitter que cruzaron Karol G y Feid. La ex de Anuel AA escribió: “qué lejos estamos para estas ganas que te tengo, bebé”. Luego, fue Feid quien escribió en su propio perfil “Las ganas que te tengo”.

El tuit fue eliminado minutos después pero los internautas no lo pasaron desapercibido y le tomaron una captura de pantalla. No obstante, hay algunos usuarios de internet que no creen que se trate de una relación sentimental, sino más bien, de una nueva colaboración musical.