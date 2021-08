¿Kimberly Reyes está separada? la actriz responde a los rumores

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En las últimas semanas, Kimberly Reyes se ha visto involucrada en especulaciones sobre su matrimonio con el empresario Federico Severini. A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz aclaró la situación ya que, según ella, han inventado ‘chismes’ sobre una supuesta ruptura y pidió respeto por su vida privada.

“Leí algo de alguien ‘señora usted que está allá en su casa’, la que dijo ‘nos comimos entero el matrimonio y ahora no nos va a dejar disfrutarnos el divorcio’. Señora, yo no me he separado, no me he divorciado, como toda pareja estamos en un proceso que nos corresponde a nosotros. Es un tema que nos compete solo a nosotros y es algo normal en cualquier relación”, aseguró la artista.

Así mismo, la actriz aseguró que por ser famosa no debe soportar criticas sobre su relación, ya que siempre ha intentado mantenerse al margen con su vida privada.

“Yo nunca mostré todo en mis redes sociales, eso es falso. Momentos de diversión y de estar en pareja. Jamás dije esto es perfecto, yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen sus cositas por tratar y trabajar, es apenas lógico y normal. Pido respeto porque aquí muestro lo que me interesa mostrar”.

La protagonista de ‘Diomedes Díaz, el cacique de la junta’, aclaró que será la última vez que se referirá al tema, ya que es una situación que solo le compete a ella y su pareja. También dijo que en sus redes sociales seguirá posteando publicaciones sobre consejos de belleza y diversión.

