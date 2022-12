La actriz Julieth Pardau reveló la razón por la que casi se queda ciega

Julieth Pardau es una de las actrices venezolanas más reconocidas en el medio. Ha participado en producciones como ‘Pa’ quererte’, ‘La nieta elegida’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otros proyectos.

La artista, de 36 años, siempre es muy activa en sus redes sociales, dónde publica instantes de su diario vivir. En esta ocasión a través de la plataforma de Tik Tok respondió a una pregunta muy usual entre sus seguidores “¿Por qué siempre tiene los ojos rojos?”, ante esta inquietud, la artista respondió contando una impactante historia.

Julieth Pardau tuvo grave accidente en sus ojos

En el clip, la actriz contó que en alguna ocasión se quedó dormida con sus lentes de contacto puestos, y a medianoche se los quitó de manera repentina y brusca.

“Al día siguiente amanecí con los ojos pegados. Voy al lavamanos, me lavo con agua fría, no se despegan, entonces cojo el celular y cuando enciendo la luz del celular sentí como si me hubieran quemado”, aseguró.

Al día siguiente, su madre tuvo que llevarla a urgencias, donde le indicaron que se había realzado un daño irreversible en sus cornea, no obstante, contó con la suerte de no haber perdido la vista.

“Me arranqué la primera capa de la córnea. Es decir, la lastimé muy fuerte. La doctora me dijo que me sintiera afortunada porque por eso que yo había hecho muchas personas habían perdido la vista”.

Posteriormente, la venezolana tuvo que permanecer con los ojos vendados por varios días y el médico le recomendó no usar lentes de contacto por tres años, pero pese a su trabajo, la actriz incumplió la indicación y al año, usó de nuevo los lentes, razón que le ocasiona tener los ojos rojos la mayoría del tiempo.

@canalrcn ¡Qué historia👌! La talentosa Juliette Pardau nos cuenta por qué siempre tiene los ojos rojos👀. ¿Se lo imaginaban🤭? #HastaQueLaPlataNosSepare ♬ sonido original - CanalRCN

