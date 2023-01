‘La Descarga’: así se despidió Dyaner Mendoza del ‘Campamento musical’

En el más reciente capítulo, se presentaron cinco pupilos del equipo de Gusi, quienes lucharon por un cupo unos días más dentro del ‘Campamento musical’ en La Descarga, el templo de la música.

Te sugerimos leer: Survivor’| Fuerte pelea entre Tania Robledo y Lina Real: “vaya a callar a su hija”

El primero en pasar al tocadiscos fue Breiner, quien interpretó Ódiame. Los mentores lo felicitaron por haberse mostrado más relajado.

Luego, llegó al escenario ‘El Puma Vallenato’. El artista se llevó los aplausos por hacer su propia versión de La tierra del olvido de Carlos Vives.

Otras noticias de 'La Descarga' ‘La Descarga’: la “parada” de Maía a Carlos Calero: “no te vistas que no vas” Maía “paró” al presentador Carlos Calero, luego del show de César Amaya en La Descarga. María Nelfi lloró y pidió disculpas. Leer aquí: ‘La Descarga’: la “parada” de Maía a Carlos Calero: “no te vistas que no vas” ‘La Descarga’: ¿por qué Carlos Calero interrumpió a Marbelle en su ‘show’? Marbelle y su pupilo Mel García protagonizaron un curioso momento que dejó sin palabras a más de uno. Leer aquí: ‘La Descarga’: ¿por qué Carlos Calero interrumpió a Marbelle en su ‘show’?

La tercera en pasar fue Dyaner Mendoza, quien deleitó a los mentores con la interpretación de Tania. “Que esto te siga dando mucha fuerza para creer en ti”, le dijo Gusi, su mentor, al finalizar su presentación.

Mr. Steve cantó Day – 0 y dejó a los mentores y al público sorprendidos. “Tú eres fantástico y cuando te pegas a esto que solo tú conoces, con poquito haces vibrar, menos es más”, le dijo Maía bastante emocionada.

El último en realizar su presentación fue Camilo Martínez, quien llegó al escenario con Motivos de Vicente Fernández. Los mentores se pusieron de pie, al igual que sus compañeros en el ‘Campamento musical’. “El campamento ha sido lo mejor de mi vida, he aprendido a verme de una mejor manera y sobre todo con tantos motivos que encuentro en el campamento para luchar y para salir adelante”, dijo el participante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién fue el eliminado de ‘La Descarga’?

Gusi escogió a Breiner para que canten juntos la próxima vez. Por su parte, Maía, Marbelle y Santiago Cruz tomaron la decisión de eliminar a Dyaner, quien, entre lágrimas, se despidió de la competencia. “Lo que más me duele es los amigos que dejé en el campamento. Estoy feliz de llegar hasta aquí, es un logro, me siento dichosa. Gracias Colombia, Santi, Maía, Marbelle, Gusi, esta vez no voy a parar, voy a seguir dando todo de mí”, dijo la más reciente eliminada.

Una vez terminó su presentación, la participante había expresado lo que sentía al estar en ese importante escenario. “Aquí descargo todas mis emociones, mis ansiedades, me encanta estar aquí con todos ustedes. La Descarga me enseñó a creer en mí, a veces a uno se le apaga la luz, pero hoy aprendí que estoy más prendida que nunca”.