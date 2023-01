‘La Descarga’: Franko provocó la ira de los mentores por desplante a Gusi

Inició una nueva semana en La Descarga, el templo de la música. A partir de hoy, las cuatro selecciones se enfrentarán y lucharán por ganar 10 millones de pesos.

La primera descarga fue para el equipo de Santiago Cruz. El mentor cantó El amor después del amor, de Fito Páez, junto a Katta Kastaño, su pupila. “Me sentí muy bien, la razón por la cual yo me decidí por hacer música, fue en un concierto de Fito Páez y a partir de ese momento dije ‘voy por este camino’”, dijo el intérprete de Desde lejos.

El siguiente turno fue para Maía, quien con César Amaya interpretó Uptown Funk, de Mark Ronson y Bruno Mars. “César está en el patio de su casa, a mí me tocó caminar unas cuadritas para llegar al patio de él. Yo la paso muy rico, porque él siempre está buscando retos”, afirmó la mentora.

Marbelle y Dareska fueron las siguientes. Las artistas cantaron Quítame ese hombre del corazón, de Pilar Montenegro. “Tengo que confesar que ella me puso a estudiar a mí, hoy estuve todo el día estudiando. Es una canción que todo el mundo conoce, pero yo no me la sabía”, aseguró la intérprete de Adicta el dolor.

La última descarga fue la de Gusi con Franko. El mentor y su pupilo cantaron Mariposa traicionera, de Maná. En medio de la presentación, el concursante dejó de cantar, así que el intérprete de Tú tienes razón, tuvo que continuar solo y sacar adelante el tema.

¿Qué pasó con Franko en ‘La Descarga’?

Ese acto enfureció a los demás mentores, especialmente a Maía, quien no dudó en reclamarle lo que había hecho. “Gusi, eres un caballero, te admiro, te respeto, eres lo más profesional, pero creo que en este momento debes pasar a estar con nosotros y dejar a Franko solo, es una falta de profesionalismo. Franko, él estuvo ahí para ti y tú lo dejaste ahí tirado. Eres un gran cantante, ¿pero el ser humano donde está?. Yo estoy aterrada. No me parece justo, si llegan a ganar los 10 millones, te recuerdo que Gusi es el que decide qué hace con ese dinero, perdóname Gusi, lo siento, me da ira que te dejen ahí tirado. Franko, Tienes una gran voz, pero tu ego es más grande que tu voz”, reclamó la mentora, evidentemente afectada.

Por su parte, Marbelle añadió: “No sé qué esté pasando por tu cabeza, pero sí fue decepcionante que lo dejaras un poco solo. Estoy de acuerdo con Maía en que Gusi nos acompañe”.

¿Qué dijo Gusi por lo sucedido con Franko en ‘La Descarga’?

Evidentemente decepcionado y afectado, Gusi expresó lo que sintió en ese momento: “estuve para ti, porque siento que eres una voz muy fuerte, que tenía todo para ganarse esa descarga, independientemente del dinero, si te caes no me tires contigo, porque yo estaba aquí poniéndola toda por ti”.

Santiago Cruz, quien también evidenció su molestia con lo sucedido, le pidió al concursante hablar y excusarse con su mentor. “Cometí un error, me dejé llevar porque no recordé que los que estamos siendo juzgados somos nosotros. Con Gusi estoy apenado… Hoy no soy tu caballo, espero tener una segunda oportunidad”.

El intérprete de Cuando regreses, le dijo: “dejaste caer hoy a tu mentor que estaba ahí para tu equipo, antes de venir a cantar asumiste que esa plata era tuya y se la restregaste en la cara a tus compañeros”.

Los demás concursantes, desde el ‘Campamento musical’, no dudaron en juzgarlo y en reclamarle cuando él llegó a la residencia. Finalmente, Franko terminó llorando, bastante afectado por los comentarios de todos y pidió no calificarlo sin saber. José Miel fue a consolarlo.