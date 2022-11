‘La Descarga’: las sorpresas que dejó el primer capítulo del ‘reality show’

Marbelle, Maía, Santiago Cruz y Gusi son los mentores del nuevo reality show La Descarga, el templo de la música. Un programa que, por primera vez, reunirá los mejores talentos de todos los otros concursos del canal, La Voz, A Otro nivel y Yo me llamo.

El nuevo formato de Caracol llegó en el mismo espacio donde los colombianos disfrutaron hasta ayer, de la segunda temporada de La Voz Senior, el concurso que dejó como triunfador a José Inocencio, Chencho, de 72 años, integrante del equipo de Kany García. Este nuevo reality le dará la posibilidad a 91 participantes, en la primera etapa, de cantar ante los cuatro jurados, quienes decidirán si pasan al siguiente filtro. A la segunda etapa avanzarán solo 44 participantes, y en ese momento, cada mentor deberá elegir a once participantes que integrarán su equipo. En ese momento, los elegidos en esta fase convivirán en un campamento musical.

Así fue el primer capítulo de ‘La Descarga, el templo de la música’

Como contaron los anfitriones, Jessica Cediel y Carlos Calero, durante el reality se entregarán más de 600 millones de pesos en premios. En el primer filtro, varios concursantes se presentaron ante los cuatro mentores. Con alegría, recibieron los elogios de Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi, además se sorprendieron con los saludos que les enviaron sus seres queridos.

En esta primera noche, siete participantes llegaron al Tocadiscos 360. Byordi, recordado por su participación en A Otro Nivel, abrió las audiciones y se aseguró un cupo en el siguiente filtro, con lo mejor de la salsa, interpretando la canción Aguanilé. Lauvel, exparticipante de La Voz 2015, donde hizo parte del equipo de Maluma fue la segunda en llegar al escenario e impresionó a los cuatro mentores con su interpretación de If ain’t got you.

Directamente de Yo me llamo llegó Nino Bravo, con la canción América. El intérprete recordó cómo fue su participación, hace once años, en el programa de Caracol Televisión. Oropesa fue el primer participante del reality, y de la noche, en lograr que los cuatro mentores se pusieran de pie con su presentación. El artista, que estuvo en A Otro Nivel, demostró su talento lírico con la canción La cigarra. Yo Me Llamo Thalía arribó con su arrollador carácter y cantó Piel morena, pero lastimosamente no logró pasar a la siguiente ronda.

Katta Kastaño conquistó en menos de un minuto a los cuatros mentores, gracias a su talento con Oye, versión en español de Listen, tema de Beyoncé. La exparticipante de A Otro Nivel dejó encantados a Santiago Cruz y a Gusi. El Indio Harim encontró en La Descarga, el templo de la música, una segunda oportunidad después de su retiro, en el 2016, de la primera temporada de A Otro Nivel a causa de una apendicitis. El artista fue el encargado de cerrar la noche de audiciones y, en segundos, recibió los cuatro votos de los mentores, que le pidieron una segunda oportunidad para escucharlo cantar.